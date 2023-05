Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia: s'envole après ses résultats, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 17:20









(CercleFinance.com) - Nvidia gagne plus de 25% à New York, alors que Wedbush relève sa recommandation de Neutre à Surperformance sur le titre et rehausse son objectif de cours de 290 à 490$, au lendemain des résultats publiés par le fournisseur de processeurs graphiques programmables, accompagnés de perspectives largement saluées en Bourse.



' L'ampleur de la croissance liée à l'IA impliquée par les perspectives de Nvidia a surpris tout le monde ', estime l'analyste.



En tant que tel, ' nos attentes concernant les revenus futurs augmentent, nos prévisions révisées pour l'exercice 2026 estiment désormais 67 milliards de dollars de ventes, en hausse de près de 50 % par rapport à nos prévisions précédentes de 45 milliards de dollars', poursuit le broker.



Et de conclure que Nvidia ' devrait se négocier à environ 40 fois les bénéfices. Ce qui suggère un objectif de cours de 490 $. '







Valeurs associées NVIDIA NASDAQ +25.97%