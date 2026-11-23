** L'action Nvidia NVDA.O progresse de 33,8 % à 168 dollars
** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis mars 2000, si cette tendance se confirme
** Le fabricant de puces réintègre Jensen Huang au poste de directeur général, avec effet immédiat
** M. Huang avait démissionné de son poste de le 12 novembre à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales , dont l’une avec une espionne chinoise présumée
** Bernstein relève sa recommandation de « performance conforme au marché » à « surperformance » après avoir déclassé le titre à la suite du départ de Huang, affirmant qu’il « reste optimiste quant aux fondamentaux du développement de l’IA »
** Melius Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter », estimant que le retour de Huang « apaise les inquiétudes » concernant les relations au sein de la chaîne d’approvisionnement, l’écosystème de l’IA, la feuille de route des produits et la fidélisation des talents, dissipant ainsi les principales préoccupations à long terme
** Sur 65 courtiers, 50 attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, 13 « conserver » et 2 « vendre » ou inférieure; le cours cible médian est de 233,50 $ – données LSEG
** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 9,8 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 6,2 % pour l’indice S&P 500 .SPX(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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