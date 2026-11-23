Nvidia s'envole alors que Huang reprend les rênes ; Bernstein et Melius relèvent leur recommandation sur le titre

** L'action Nvidia NVDA.O progresse de 33,8 % à 168 dollars

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis mars 2000, si cette tendance se confirme

** Le fabricant de puces réintègre Jensen Huang au poste de directeur général, avec effet immédiat

** M. Huang avait démissionné de son poste de le 12 novembre à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales , dont l’une avec une espionne chinoise présumée

** Bernstein relève sa recommandation de « performance conforme au marché » à « surperformance » après avoir déclassé le titre à la suite du départ de Huang, affirmant qu’il « reste optimiste quant aux fondamentaux du développement de l’IA »

** Melius Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter », estimant que le retour de Huang « apaise les inquiétudes » concernant les relations au sein de la chaîne d’approvisionnement, l’écosystème de l’IA, la feuille de route des produits et la fidélisation des talents, dissipant ainsi les principales préoccupations à long terme

** Sur 65 courtiers, 50 attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, 13 « conserver » et 2 « vendre » ou inférieure; le cours cible médian est de 233,50 $ – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 9,8 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 6,2 % pour l’indice S&P 500 .SPX