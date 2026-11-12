Nvidia s'effondre après l'annonce selon laquelle le conseil d'administration s'apprêterait à limoger son directeur général, Jensen Huang

** L'action Nvidia NVDA.O recule d'environ 9% à 158,64 dollars en séance prolongée
** Le conseil d'administration de Nvidia s'apprête à se réunir dès jeudi pour décider s'il convient de démettre le directeur général Jensen Huang de ses fonctions, suite à des informations faisant état de deux relations extraconjugales, rapporte le Wall Street Journal
** M. Huang aurait entretenu une relation extraconjugale avec Kimberly Powell, vice-présidente chargée des soins de santé au sein de l’entreprise et placée sous son autorité, rapporte le New York Times, citant cinq personnes ayant travaillé au sein de l’entreprise
** Le conseil d’administration de la société enquête pour déterminer si M. Huang a été la cible d’une opération de renseignement étranger , après qu’il a reconnu avoir été infidèle à son épouse dans un message adressé aux employés
** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse d'environ 7% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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