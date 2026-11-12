Nvidia s'effondre après l'annonce selon laquelle le conseil d'administration s'apprêterait à limoger son directeur général, Jensen Huang

** L'action Nvidia NVDA.O recule d'environ 9% à 158,64 dollars en séance prolongée

** Le conseil d'administration de Nvidia s'apprête à se réunir dès jeudi pour décider s'il convient de démettre le directeur général Jensen Huang de ses fonctions, suite à des informations faisant état de deux relations extraconjugales, rapporte le Wall Street Journal

** M. Huang aurait entretenu une relation extraconjugale avec Kimberly Powell, vice-présidente chargée des soins de santé au sein de l’entreprise et placée sous son autorité, rapporte le New York Times, citant cinq personnes ayant travaillé au sein de l’entreprise

** Le conseil d’administration de la société enquête pour déterminer si M. Huang a été la cible d’une opération de renseignement étranger , après qu’il a reconnu avoir été infidèle à son épouse dans un message adressé aux employés

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse d'environ 7% depuis le début de l'année