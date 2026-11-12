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Nvidia s'effondre après avoir annoncé le départ de son directeur général, Jensen Huang
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 15:10

Ajouter Boursorama à vos sources

** Les actions de Nvidia NVDA.O chutent de 10,3 % à 155,81 dollars avant l'ouverture du marché

** Le directeur général Jensen Huang quitte immédiatement ses fonctions

** La directrice financière, Colette Kress, assurera l'intérim à la tête de l'entreprise pendant que Nvidia recherche un successeur permanent, a indiqué la société

** Huang, cofondateur de Nvidia et quatrième actionnaire de la société avec une participation d’environ 3,61 %, quittera également le conseil d’administration

** Les sociétés de courtage Oppenheimer, Evercore ISI et Bernstein abaissent leur notation du titre; Bernstein réduit de moitié son objectif de cours à 200 dollars

** À la clôture d'hier, NVDA affichait une baisse de 6,8 % depuis le début de l'année

** Voici les mesures prises cette semaine par les sociétés de courtage concernant le titre:

Société de courtage

Notation

Cours cible

Oppenheimer

Perform (contre Surperformance)

-

Bernstein

En ligne avec le marché (contre Surperformance)

200 $ (contre 400 $)

Evercore ISI

En ligne (contre Surperformance)

186 $ (contre 465 $)

Melius Research

Conserver (contre Acheter)

185 $ (contre 315 $)

Citigroup

Acheter

225 $ (contre 285 $)

J.P.Morgan

Surpondérer

215 $ (contre 320 $)

RBC Capital Markets

Surperformance

230 $ (contre 330 $)

BofA Global Research

-

280 $ (contre 350 $)

William Blair

En ligne avec le marché (contre Surperformance)

_

Stifel

Acheter

205 $ (contre 315 $)

Baird

Neutre

200 $ (contre 500 $)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2026 à 15:10:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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