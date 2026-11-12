Nvidia s'effondre après avoir annoncé le départ de son directeur général, Jensen Huang

** Les actions de Nvidia NVDA.O chutent de 10,3 % à 155,81 dollars avant l'ouverture du marché
** Le directeur général Jensen Huang quitte immédiatement ses fonctions
** La directrice financière, Colette Kress, assurera l'intérim à la tête de l'entreprise pendant que Nvidia recherche un successeur permanent, a indiqué la société
** Huang, cofondateur de Nvidia et quatrième actionnaire de la société avec une participation d’environ 3,61 %, quittera également le conseil d’administration
** Les sociétés de courtage Oppenheimer, Evercore ISI et Bernstein abaissent leur notation du titre; Bernstein réduit de moitié son objectif de cours à 200 dollars
** À la clôture d'hier, NVDA affichait une baisse de 6,8 % depuis le début de l'année
** Voici les mesures prises cette semaine par les sociétés de courtage concernant le titre:
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Société de courtage
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Notation
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Cours cible
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Oppenheimer
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Perform (contre Surperformance)
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-
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Bernstein
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En ligne avec le marché (contre Surperformance)
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200 $ (contre 400 $)
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Evercore ISI
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En ligne (contre Surperformance)
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186 $ (contre 465 $)
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Melius Research
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Conserver (contre Acheter)
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185 $ (contre 315 $)
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Citigroup
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Acheter
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225 $ (contre 285 $)
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J.P.Morgan
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Surpondérer
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215 $ (contre 320 $)
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RBC Capital Markets
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Surperformance
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230 $ (contre 330 $)
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BofA Global Research
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-
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280 $ (contre 350 $)
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William Blair
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En ligne avec le marché (contre Surperformance)
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_
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Stifel
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Acheter
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205 $ (contre 315 $)
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Baird
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Neutre
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200 $ (contre 500 $)
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