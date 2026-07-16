Nvidia s'associe à des entreprises japonaises spécialisées dans la robotique pour développer l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur l'investissement de Noetra et d'un commentaire de Huang)

Nvidia NVDA.O a annoncé jeudi qu'elle s'associait à des entreprises japonaises, notamment Fanuc 6954.T et Yaskawa Electric 6506.T , afin de faire progresser le développement de la robotique et de l'IA.

“Grâce à l’IA, les robots deviendront intelligents, facilement adaptables et accessibles”, a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors d’un événement médiatique à Tokyo.

Par ailleurs, Noetra, une entreprise soutenue par l’État dont Sony 6758.T fait partie des investisseurs, a annoncé qu’elle allait acheter 27 500 puces Nvidia Rubin dans le cadre de ses travaux de développement de l’IA physique.

Jensen Huang jouit d’un statut de véritable star à Taïwan, et ses apparitions ont également suscité l’intérêt du public japonais, où sont implantées des entreprises de premier plan dans la chaîne d’approvisionnement des puces électroniques.

M. Huang a assisté mercredi à un événement organisé par la société de jeux vidéo Sega Sammy 6460.T dans le quartier de l’électronique d’Akihabara et a dîné dans un “izakaya”, un bar japonais.

Le dirigeant, qui a porté sa veste en cuir emblématique tout au long de son voyage malgré la chaleur estivale, a distribué du pain et du thé aux médias et aux passants devant le restaurant.

M. Huang a également été photographié aux côtés de dirigeants d’entreprises de la chaîne d’approvisionnement, notamment les directeurs généraux du fabricant de puces Kioxia

285A.T et du fabricant d’équipements Tokyo Electron 8035.T .

“Je pense que c’est l’homme le plus influent de la planète”, a déclaré Chang Hui-Yu, un touriste taïwanais de 57 ans, à la sortie de l’événement organisé par Sega.

“C'était la première fois que je voyais Jensen Huang en personne et j'étais tellement excité”, a déclaré Brian Yang, 37 ans, Taïwanais résidant à Tokyo.

Si la part de marché du Japon dans la fabrication de puces s'est réduite depuis les années 1980, le pays conserve une position de leader dans de nombreux créneaux liés aux matériaux et aux équipements.

Les investisseurs évaluent actuellement la vigueur du cycle d’investissement dans l’IA, le fabricant d’équipements pour la fabrication de puces ASML ASML.AS ayant revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d’affaires et annoncé une augmentation de ses capacités de production.

TSMC 2330.TW , premier fabricant mondial de puces en sous-traitance, a annoncé jeudi des résultats records et revu à la hausse ses prévisions d’investissements.

Lors d’un événement gouvernemental consacré à l’IA, M. Huang était accompagné du ministre de l’Industrie, Ryosei Akazawa, qui portait lui aussi une veste en cuir.

“Je suis ravi que nous ayons tous les deux le même sens du style”, a déclaré M. Huang en s'adressant au ministre.