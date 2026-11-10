Nvidia s'apprête à subir une perte de 470 milliards de dollars en deux jours alors que les retombées de la liaison extraconjugale de son directeur général s'aggravent

L'action Nvidia NVDA.O a prolongé sa baisse mardi, ce qui devrait faire perdre au géant des puces électroniques plus de 470 milliards de dollars de capitalisation boursière en deux séances, alors que les inquiétudes s'intensifient quant aux répercussions de la liaison entre le directeur général Jensen Huang et une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'être une espionne au service de Pékin.

La relation du directeur général avec Alice Huang aurait facilité la livraison de puces Nvidia d’une valeur d’au moins 7,5 milliards de dollars à des entreprises chinoises, a rapporté mardi The Information , citant deux personnes qui la connaissent. Alice Huang et Jensen Huang ne sont pas apparentés.

Ces allégations ont renforcé la surveillance exercée sur la gouvernance de Nvidia, le respect des contrôles à l’exportation et la dépendance vis-à-vis du leadership de Jensen Huang , ce qui ajoute au malaise des investisseurs quant à savoir si les dépenses massives consacrées aux infrastructures d’intelligence artificielle généreront des rendements suffisants.

L'action Nvidia a chuté de plus de 6 % après une baisse de 4,3 % lundi, permettant à Microsoft MSFT.O de dépasser le leader de l'IA et de devenir la deuxième entreprise la plus valorisée au monde pour la première fois depuis juin 2025.

“Le débat en matière d’investissement porte sur la question de savoir si cette affaire reste spécifique à l’entreprise ou si elle va entraîner des restrictions et des perturbations dans l’ensemble des infrastructures d’IA”, ont écrit les analystes de Bank of America dans une note. “Nous ne mettrions pas sur le même plan des allégations et un préjudice commercial avéré.”

Le conseil d’administration de Nvidia a lancé une enquête interne dimanche, tandis que le FBI examine si Jensen Huang, âgé de 63 ans, a été la cible d’une opération de renseignement étranger . Jensen Huang a déclaré à ses employés qu’il avait été infidèle à sa femme, mais n’a fourni aucun détail sur cette relation.

Alice Huang, également connue sous le nom de Huang Le, aurait mis en place, avec son mari et sa sœur, un réseau d’entreprises en Chine et à Singapour afin d’acquérir des puces Nvidia, selon The Information.

Au cœur de ce réseau se trouvait Shanghai Century Litong, une société basée en Chine qui a obtenu en 2023 le statut de partenaire cloud privilégié auprès de Nvidia, ce qui lui a donné un accès prioritaire aux puces de l’entreprise, selon le rapport.

Lorsque les commandes de puces Nvidia soumises aux restrictions américaines à l’exportation ont été bloquées, Alice Huang a mis à profit ses liens avec Nvidia et ses distributeurs pour s’assurer des approvisionnements, contribuant ainsi à faire entrer en Chine environ 240 000 puces H100, H200 et quelques puces A100, selon l’article.

Century Litong louait de la capacité de calcul et exploitait des centres de données utilisant des puces Nvidia, dont certaines dont la vente à la Chine était interdite. Certaines de ces puces ont finalement été utilisées par Alibaba 9988.HK , Tencent 0700.HK et des laboratoires chinois d’IA de plus petite taille, a rapporté The Information.

Alice Huang occupait également un poste de direction au sein de la société Megaspeed , enregistrée à Singapour, qui était liée à Century Litong et a fait l’objet d’une enquête des autorités américaines concernant des livraisons de puces Nvidia depuis l’Asie du Sud-Est vers la Chine, précise l’article.

The Information a rapporté qu’Alice Huang avait tiré parti de sa relation avec Jensen Huang pour renforcer sa crédibilité, tout en gardant son rôle flou et en évitant de laisser de traces écrites.

Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Alibaba, Tencent, Megaspeed et Shanghai Century Litong n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter en dehors des heures d’ouverture habituelles. Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante ces informations.