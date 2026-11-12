Nvidia s'apprête à limoger son dirigeant Jensen Huang, selon des médias américains

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, s’exprime lors d’une conférence de presse au Computex à Taipei, le 2 juin 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Le conseil d'administration de Nvidia s'apprête à évincer son cofondateur et PDG Jensen Huang, ont rapporté mercredi des médias américains, alors que le dirigeant du géant des puces électroniques fait face à une liste croissante de polémiques, dont une liaison avec une femme accusée d'espionnage au profit de la Chine.

L'action Nvidia décrochait mercredi de près de 8 % dans les échanges électroniques d'après séance.

Le conseil d'administration du géant américain des semi-conducteurs s'apprêtait à se réunir dès mercredi pour décider de l'avenir de M. Huang, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier.

Le New York Times a rapporté mercredi que M. Huang était également impliqué dans une deuxième liaison extraconjugale avec une subordonnée, affirmant qu'il existait des vidéos documentant le comportement tendre du dirigeant de 63 ans envers la vice-présidente de Nvidia chargée de la division santé, Kimberly Powell.

Mme Powell, 48 ans, a pour rôle de développer la technologie de Nvidia dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la santé. Elle s'exprimait lors d'une conférence à San Jose, en Californie, où des témoins les ont "vus se montrer affectueux à l'hôtel", selon le quotidien.

Cette révélation concernant la deuxième liaison fait suite à la reconnaissance par M. Huang d'une relation avec Alice Huang, une cadre supérieure de la société Megaspeed, spécialisée dans les centres de données et basée à Singapour.

Les services de renseignement américains ont diffusé au printemps dernier une note affirmant qu'Alice Huang était un agent du ministère chinois de la Sécurité d’État, selon des médias.

Enquête et recours collectif

Jensen Huang a reconnu avoir fréquenté Alice Huang, qui porte le même patronyme mais avec laquelle il n'a aucun lien de parenté.

"J’ai été infidèle à ma femme", a-t-il écrit dans une note adressée ce weekend aux employés de Nvidia.

Le même jour, le conseil d’administration de Nvidia a déclaré dans un communiqué avoir lancé "une enquête indépendante à la suite d’informations récentes selon lesquelles le fondateur et PDG Jensen Huang aurait été la cible d’une opération de renseignement étranger".

"Je soutiens l'enquête et je coopérerai totalement", a promis Jensen Huang.

Le Wall Street Journal a rapporté que Jensen et Alice Huang avaient été photographiés ensemble à Taipei en 2024 et 2025.

Les actionnaires de Nvidia ont intenté un recours collectif contre Jensen Huang et le géant des cartes ou processeurs graphiques pour l'IA, lui reprochant de ne pas avoir divulgué aux investisseurs des informations concernant cette relation.