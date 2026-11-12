Nvidia s'apprête à démettre Huang de ses fonctions de DG, selon le WSJ

Selon le WSJ, Nvidia s'apprêterait à limoger son PDG, Jensen Huang

11 novembre (Reuters) - Le conseil ‌d'administration de Nvidia s'apprête à démettre ​de ses fonctions le directeur général du groupe, Jensen Huang, à la suite ​de deux relations extraconjugales dont une avec une ​espionne chinoise présumée, a ⁠rapporté mercredi le Wall Street Journal, ‌citant des personnes au fait de la question.

Il est prévu que ​le ‌conseil d'administration se réunisse dès ce ⁠mercredi, a ajouté le journal.

Un peu plus tôt dans la journée, le ⁠New York ‌Times a rapporté que Jensen Huang ⁠a eu une relation extraconjugale ‌avec une dirigeante de Nvidia ⁠sous ses ordres.

Aucun commentaire n'a été ⁠obtenu dans ‌l'immédiat auprès de Nvidia, dont le titre ​plongeait d'environ ‌8% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Jensen Huang a reconnu plus ​tôt ce mois-ci avoir entretenu une liaison extraconjugale. Nvidia a ⁠alors dit avoir ouvert une enquête pour déterminer si son directeur général avait été la cible d'une opération de services étrangers du renseignement.

(Chris Thomas; version française ​Jean Terzian)