Nvidia s'apprête à démettre Huang de ses fonctions de DG, selon le WSJ

Selon le WSJ, Nvidia s'apprêterait à limoger son PDG, Jensen Huang
11 novembre (Reuters) - Le conseil d'administration de Nvidia s'apprête à démettre de ses fonctions le directeur général du groupe, Jensen Huang, à la suite de deux relations extraconjugales dont une avec une espionne chinoise présumée, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes au fait de la question.
Il est prévu que le conseil d'administration se réunisse dès ce mercredi, a ajouté le journal.
Un peu plus tôt dans la journée, le New York Times a rapporté que Jensen Huang a eu une relation extraconjugale avec une dirigeante de Nvidia sous ses ordres.
Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de Nvidia, dont le titre plongeait d'environ 8% dans les échanges boursiers d'après-clôture.
Jensen Huang a reconnu plus tôt ce mois-ci avoir entretenu une liaison extraconjugale. Nvidia a alors dit avoir ouvert une enquête pour déterminer si son directeur général avait été la cible d'une opération de services étrangers du renseignement.
(Chris Thomas; version française Jean Terzian)
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