Nvidia s'achemine vers sa plus longue série de baisses hebdomadaires depuis 2012, le départ de Jensen ayant secoué le secteur de l'IA

** L'action du géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O recule de 1,4 % à 163,80 dollars à l'issue d'une semaine mouvementée
** Jensen Huang a démissionné jeudi de son poste de directeur général après la révélation de relations extraconjugales, dont l'une impliquerait une espionne chinoise présumée; la directrice financière, Colette Kress, prendra la relève en tant que directrice générale par intérim
** Le titre NVDA s'apprête à enregistrer une sixième baisse hebdomadaire consécutive, une série qui n'avait plus été observée depuis octobre 2012; le titre a perdu près de 11 % cette semaine
** Près de 1.400 milliards de dollars se sont évaporés de la capitalisation boursière de l'entreprise depuis son plus haut historique atteint le 6 octobre; jeudi, celle-ci est brièvement passée sous la barre des 4.000 milliards de dollars en cours de séance
** Au moins huit sociétés de courtage ont abaissé leur notation sur le titre cette semaine et plusieurs ont revu à la baisse leurs objectifs de cours
** L'objectif de cours médian est tombé à 275 dollars, ce qui implique une valorisation future de 6.620 milliards de dollars contre 7.590 milliards il y a un mois
** Si l’on tient compte de l’évolution de la séance , NVDA affiche une baisse de 10,8 % depuis le début de l’année, ce qui en fait la deuxième moins bonne performance parmi les titres des « Magnificent 7 », juste derrière Tesla TSLA.O
** NVDA publiera ses résultats du troisième trimestre la semaine prochaine
** Les investisseurs particuliers ont profité de la baisse pour acheter massivement, acquérant pour 1,6 milliard de dollars nets d’actions NVDA jusqu’à la clôture de jeudi; la semaine s’annonce comme la plus forte en volume depuis mars 2025 — données Vanda(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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