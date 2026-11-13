Nvidia s'achemine vers sa plus longue série de baisses hebdomadaires depuis 2012, le départ de Jensen ayant secoué le secteur de l'IA

** L'action du géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O recule de 1,4 % à 163,80 dollars à l'issue d'une semaine mouvementée

** Jensen Huang a démissionné jeudi de son poste de directeur général après la révélation de relations extraconjugales, dont l'une impliquerait une espionne chinoise présumée; la directrice financière, Colette Kress, prendra la relève en tant que directrice générale par intérim

** Le titre NVDA s'apprête à enregistrer une sixième baisse hebdomadaire consécutive, une série qui n'avait plus été observée depuis octobre 2012; le titre a perdu près de 11 % cette semaine

** Près de 1.400 milliards de dollars se sont évaporés de la capitalisation boursière de l'entreprise depuis son plus haut historique atteint le 6 octobre; jeudi, celle-ci est brièvement passée sous la barre des 4.000 milliards de dollars en cours de séance

** Au moins huit sociétés de courtage ont abaissé leur notation sur le titre cette semaine et plusieurs ont revu à la baisse leurs objectifs de cours

** L'objectif de cours médian est tombé à 275 dollars, ce qui implique une valorisation future de 6.620 milliards de dollars contre 7.590 milliards il y a un mois

** Si l’on tient compte de l’évolution de la séance , NVDA affiche une baisse de 10,8 % depuis le début de l’année, ce qui en fait la deuxième moins bonne performance parmi les titres des « Magnificent 7 », juste derrière Tesla TSLA.O

** NVDA publiera ses résultats du troisième trimestre la semaine prochaine

** Les investisseurs particuliers ont profité de la baisse pour acheter massivement, acquérant pour 1,6 milliard de dollars nets d’actions NVDA jusqu’à la clôture de jeudi; la semaine s’annonce comme la plus forte en volume depuis mars 2025 — données Vanda