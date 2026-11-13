Nvidia s'achemine vers sa plus longue série de baisses hebdomadaires depuis 2012, le départ de Jensen ayant ébranlé le secteur de l'IA

** L'action du géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O progresse de 1,2% à 168,2 dollars en pré-ouverture, au terme d'une semaine mouvementée
** Jensen Huang a démissionné jeudi de son poste de directeur général après la révélation de relations extraconjugales, dont l'une impliquait une espionne chinoise présumée; la directrice financière, Colette Kress, prendra la relève en tant que directrice générale par intérim
** Le titre NVDA s'apprête à enregistrer une sixième baisse hebdomadaire consécutive, une série qui n'avait plus été observée depuis octobre 2012; l'action a perdu près de 11% cette semaine jusqu'à la clôture de jeudi
** Près de 1.400 milliards de dollars se sont évaporés de la capitalisation boursière de l'entreprise depuis son plus haut historique atteint le 6 octobre; jeudi, celle-ci est brièvement passée sous la barre des 4.000 milliards de dollars en cours de séance
** Au moins sept sociétés de courtage ont abaissé leur notation sur le titre cette semaine et plusieurs ont revu à la baisse leurs objectifs de cours
** À la dernière clôture, NVDA affichait une baisse de 10,9% depuis le début de l’année, ce qui en fait la deuxième moins bonne performance parmi les titres des "Magnificent 7", juste derrière Tesla TSLA.O
** NVDA publiera ses résultats du troisième trimestre la semaine prochaine
** Les investisseurs particuliers ont massivement profité de la baisse pour acheter des actions NVDA, accumulant un volume net de 1,6 milliard de dollars jusqu’à la clôture de jeudi; le titre s’apprête à enregistrer sa plus forte variation hebdomadaire depuis mars 2025 — données Vanda(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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