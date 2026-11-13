Nvidia s'achemine vers sa plus longue série de baisses hebdomadaires depuis 2012, le départ de Jensen ayant ébranlé le secteur de l'IA

** L'action du géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O progresse de 1,2% à 168,2 dollars en pré-ouverture, au terme d'une semaine mouvementée

** Jensen Huang a démissionné jeudi de son poste de directeur général après la révélation de relations extraconjugales, dont l'une impliquait une espionne chinoise présumée; la directrice financière, Colette Kress, prendra la relève en tant que directrice générale par intérim

** Le titre NVDA s'apprête à enregistrer une sixième baisse hebdomadaire consécutive, une série qui n'avait plus été observée depuis octobre 2012; l'action a perdu près de 11% cette semaine jusqu'à la clôture de jeudi

** Près de 1.400 milliards de dollars se sont évaporés de la capitalisation boursière de l'entreprise depuis son plus haut historique atteint le 6 octobre; jeudi, celle-ci est brièvement passée sous la barre des 4.000 milliards de dollars en cours de séance

** Au moins sept sociétés de courtage ont abaissé leur notation sur le titre cette semaine et plusieurs ont revu à la baisse leurs objectifs de cours

** À la dernière clôture, NVDA affichait une baisse de 10,9% depuis le début de l’année, ce qui en fait la deuxième moins bonne performance parmi les titres des "Magnificent 7", juste derrière Tesla TSLA.O

** NVDA publiera ses résultats du troisième trimestre la semaine prochaine

** Les investisseurs particuliers ont massivement profité de la baisse pour acheter des actions NVDA, accumulant un volume net de 1,6 milliard de dollars jusqu’à la clôture de jeudi; le titre s’apprête à enregistrer sa plus forte variation hebdomadaire depuis mars 2025 — données Vanda