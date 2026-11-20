** L'action Nvidia NVDA recule de 5,8% à 137,40 dollars en pré-ouverture

** Le titre s'apprête à enregistrer sa septième baisse hebdomadaire consécutive, sa plus longue série de baisses depuis 2008

** La société se retrouve derrière Alphabet GOOGL.O et devient la quatrième entreprise américaine la plus valorisée

** Les difficultés récentes de NVDA découlent d’un scandale impliquant son directeur général de longue date, Jensen Huang, notamment des allégations liées à une relation extraconjugale avec une espionne chinoise présumée qui ont conduit à sa démission et à la décision du conseil d’administration de ne pas le réintégrer au poste de directeur général

** Ces répercussions ont ravivé les inquiétudes quant à l’avenir de la vague haussière de l’IA, ce géant de l’IA étant largement considéré comme la pièce maîtresse du boom de l’IA, qui a dynamisé les marchés boursiers ces dernières années

** L'entrée en bourse très attendue d'Anthropic ANT.O n'a pas non plus réussi à raviver l'optimisme autour du secteur de l'IA, déjà malmené, l'action clôturant jeudi à près de 13% en dessous de son cours d'ouverture

** L'action ANT recule de 11% à 86,6 dollars avant l'ouverture

** Les législateurs démocrates enquêtent sur le rôle de Nvidia dans une enquête américaine concernant le détournement présumé de puces vers la Chine par la société de cloud Megaspeed, selon une lettre consultée par Reuters

** Sur 65 maisons de courtage, 48 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, 15 "consolider" et 2 "vendre" ou moins; le cours cible médian s'établit à 233,50 dollars — données LSEG

** À sa dernière clôture, le titre affichait une baisse de 21,7% depuis le début de l’année, contre une hausse de 3,8% pour l’indice S&P 500 .SPX