Le patron de Nvidia Jensen Huang, le 1er juin 2026 au salon Computex à Taipei ( AFP / I-Hwa Cheng )

L'action Nvidia a lâché mardi plus de 5% après son sursaut de la veille, sur fond d'inquiétudes quant à sa trajectoire et à l'exposition de son patron, Jensen Huang, qui a présenté ses excuses et révélé suivre une thérapie.

Avec son recul de 5,86% et malgré l'envolée de 31% lundi, la valorisation du géant américain des processeurs affiche encore 27% de moins qu'avant les premières révélations sur l'affaire Huang.

"L'optimisme s'est rapidement estompé", a constaté sur X Farad Razaqzada, analyste de StoneX, pour qui "les questions au sujet de la gouvernance et de la supervision opérée par le conseil d'administration restent d'actualité."

Rattrapé par plusieurs affaires d'adultère, mais aussi d'espionnage et de contrebande, Jensen Huang avait démissionné le 12 novembre, avant d'être rappelé lundi grâce au soutien du secteur de la tech et surtout de Donald Trump.

Mardi le sexagénaire a présenté ses excuses aux équipes de Nvidia lors d'un échange en interne et expliqué avoir entamé une thérapie avec des séances quotidiennes.

Jensen Huang a aussi affirmé ne pas se considérer "au-dessus des lois" et qu'il était "totalement faux" d'attribuer son retour à ses soutiens dans le milieu et à l'intervention du président.

Pour lui, cette décision tient uniquement aux "faits" examinés par le conseil d'administration.

Critiqué par les partisans de Jensen Huang comme par ceux d'une rupture avec les méthodes du milliardaire au blouson de cuir, ce conseil se trouve dans une situation que beaucoup jugent intenable.

Beaucoup réclament la démission des administrateurs, dont le mandat d'un an renouvelable doit être remis en jeu lors de la prochaine assemblée générale, au printemps.

"Le conseil vient de faire volte-face en décidant de rappeler (Jensen Huang) et aucun membre du conseil n'a démissionné. Durant ces années Trump, le courage moral se fait rare", a commenté sur X l'ancien sous-secrétaire d’État Richard Stengel.

"C'est une abdication totale de leurs responsabilités", a surenchéri sur la radio publique NPR Jeffrey Sonnenfeld, professeur à l'université de Yale et considéré comme une référence en matière de gouvernance aux États-Unis.

Fragilisés à l'extrême, ces administrateurs ne paraissent pas, de l'avis général, en mesure de jouer leur rôle de contre-pouvoir au sein de Nvidia.

Huang à la loupe

Le siège de Nvidia à Santa Clara, en Californie, le 23 novembre 2026 ( AFP / Maxime Buathier )

Quant à Jensen Huang, la séquence lui a fait perdre une partie de son lustre et il va être scruté comme jamais dans les semaines et mois à venir par les élus, médias et procureurs locaux, le gouvernement fédéral ayant fait un pas de côté sous l'influence de Donald Trump.

"S'ils ont menti ou n'ont pas été transparents avec leurs actionnaires" quant aux ventes de puces à la Chine, "c'est une omission majeure et une possible tromperie", a prévenu mardi sur la chaîne CNBC le procureur général de Californie, Rob Bonta, qui a ouvert une enquête sur Nvidia. "Nous voulons en avoir le cœur net."

Sur le plan commercial, l'affaire a mis un coup de projecteur sur le circuit nébuleux des exportations vers la Chine, au point que le gouvernement américain a mis en place de nouvelles restrictions de nature à pénaliser l'activité de Nvidia.

Officiellement, l'entreprise n'a réalisé au premier semestre que 7% de son chiffre d'affaires en Chine, mais les nouvelles mesures devraient affecter le circuit de revente parallèle.

Elles devraient aussi peser sur les revenus de Nvidia dans des pays tiers qui offrent aux acteurs chinois de la puissance de calcul à distance, depuis des centres de données.

Au-delà de Nvidia, les interrogations sur la croissance de l'industrie de l'IA restent dans l'esprit des investisseurs.

Les énormes dépenses du secteur continuent de dépasser largement les revenus générés, sans perspective d'inversement à court terme.

La séance de lundi "a masqué la vraie faiblesse" du secteur, a commenté Bob Lang, fondateur de la plateforme de conseil sur les contrats dérivés Explosive Options.

Pour Ken Mahoney, patron du gestionnaire d'actifs Mahoney Asset Management, le coup de chaud lundi de Wall Street "pourrait n'être qu'un miracle sans lendemain".