Nvidia NVDA.O a annoncé mardi qu’elle augmentait ses capacités de production en collaboration avec ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement afin de répondre à la croissance à long terme de la demande pour ses plateformes informatiques dédiées à l’IA.

Le fabricant américain de puces a indiqué qu’il collaborait avec Amkor Technology, Foxconn 2317.TW , Kinsus Interconnect Technology 3189.TW , Samsung Electro-Mechanics 009150.KS , Siliconware Precision Industries (SPIL) et TSMC 2330.TW afin d’accroître ses capacités dans les domaines des substrats, du conditionnement avancé, de la fabrication de plaquettes et de la fabrication en sous-traitance. Les substrats sont des composants essentiels utilisés dans la fabrication des puces d’IA.

Nvidia et la société taïwanaise Siliconware Precision Industries (SPIL), filiale de la société taïwanaise ASE Technology 3711.TW , développent leurs activités de conditionnement avancé à Taïwan dans le cadre d’un accord pluriannuel soutenu par un financement de plusieurs milliards de dollars de la part de Nvidia. Une capacité supplémentaire dédiée au fabricant américain de puces est attendue d’ici mi-2029, ont indiqué les entreprises.

C’est Reuters qui a été le premier à révéler que Nvidia apportait un financement de plusieurs milliards de dollars pour développer la capacité de conditionnement de pointe CoWoS chez SPIL.

La société taïwanaise Kinsus a déclaré mercredi, heure locale, dans un communiqué avoir obtenu un investissement de plus d’un milliard de dollars de la part de Nvidia.

Kinsus prévoit d’étendre sa capacité de fabrication de substrats ABF de pointe dédiés à Nvidia sur son site de Taoyuan dans le cadre d’un nouvel accord, a précisé Nvidia.

La production devrait débuter au second semestre 2027, la capacité supplémentaire devant être mise en service au troisième trimestre 2028.

Samsung Electro-Mechanics s'est engagé à améliorer les opérations dans ses usines existantes et à soutenir l'augmentation de la production des plateformes de calcul accéléré de Nvidia, ont déclaré les deux entreprises.

Nvidia a indiqué avoir commencé les livraisons en volume de ses processeurs Vera Rubin NVL72 et Vera destinés à l’IA agentique au troisième trimestre, en utilisant les procédés de fabrication de puces 5 nanomètres et 3 nanomètres de TSMC ainsi que la technologie de conditionnement avancé CoWoS.