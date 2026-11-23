Nvidia réintègre Jensen Huang au poste de directeur général sous la pression du président Trump et des investisseurs

Le retour de Huang devrait profiter au titre Nvidia. (crédit : AFP)

Nvidia a annoncé lundi la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général, avec effet immédiat. Ce revirement extraordinaire fait suite aux appels lancés par le président américain Donald Trump en faveur de son retour, après que Jensen Huang eut démissionné à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l'une avec une espionne chinoise présumée.

Ce revirement, qui a fait bondir le cours de l'action de 33 %, est intervenu après que le conseil d'administration a déclaré ne voir aucun risque pour la sécurité nationale dans le retour de Jensen Huang, qui aurait également entretenu des relations extraconjugales avec au moins deux employées de Nvidia.

Plusieurs enquêtes sont en cours concernant l'entreprise, notamment de la part de la SEC américaine et du ministère de la Justice, portant sur des sujets allant de problèmes comptables potentiels à une présumée contrebande de puces électroniques.

Trump, qui avait exhorté Nvidia la semaine dernière à réintégrer Huang après que son conseil d'administration eut écarté cette possibilité , a salué lundi ce revirement comme étant "une décision juste et appropriée".

Dans un message publié sur Truth Social, Trump a déclaré que le gouvernement américain n'avait aucune raison de croire que le retour de Huang constituait un risque pour la sécurité nationale et ne disposait d'aucune preuve indiquant qu'il se soit livré à des agissements illégaux.

Il a néanmoins exhorté Nvidia à poursuivre son enquête sur le respect par l'entreprise des contrôles à l'exportation américains afin de s'assurer qu'elle remplissait ses obligations en matière de protection de la sécurité nationale.

Le président de Nvidia, Harvey Jones, avait déclaré la semaine dernière que l'entreprise ne réembaucherait pas Huang malgré une campagne de plus en plus forte en faveur de son retour.

Huang a démissionné le 12 novembre à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont une avec une femme d'affaires que les autorités américaines soupçonnent d'espionnage au profit de la Chine, une allégation que Pékin nie.

Huang a fait de Nvidia, à l'origine un concepteur de puces pour jeux vidéo, le principal fournisseur de processeurs d'intelligence artificielle, jouant un rôle central dans la stratégie de développement des puces, les relations avec les principaux clients et les liens avec Washington.

Nvidia a indiqué que son conseil d'administration avait voté à l'unanimité lundi en faveur de la réintégration de Huang, après avoir conclu qu'il était satisfait de sa franchise et de ses capacités de direction. Le conseil a déclaré qu'après avoir reçu l'avis de hauts responsables du gouvernement américain, il ne voyait aucun risque pour la sécurité nationale lié à son retour.

Le conseil d'administration a également formé un comité chargé d'enquêter pour déterminer si des services de renseignement étrangers avaient ciblé Huang et a entamé la recherche d'un nouveau responsable de la conformité. L'entreprise a indiqué que Colette Kress conserverait son poste de directrice financière.

Le départ de Huang a eu des répercussions de la Silicon Valley à Taipei et à Washington. Une pétition demandant sa réintégration a recueilli plus de 180.000 signatures, dont celle d'Elon Musk, soulignant le soutien exceptionnellement fort dont bénéficie un dirigeant qui a démissionné au milieu d'une controverse.

Ce revirement met en évidence la profonde influence de Huang sur Nvidia et soulève des questions plus larges quant à la dépendance que l'une des entreprises les plus valorisées au monde continue d'avoir envers son cofondateur.

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