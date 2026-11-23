Nvidia a annoncé lundi qu'elle réintégrait Jensen Huang au poste de directeur général après s'être assurée qu'il ne représentait pas un risque pour la sécurité nationale, une nouvelle qui a fait grimper le cours de l'action de la société de près d'un tiers et redynamisé le marché mondial de l'IA, qui avait marqué le pas ce mois-ci.

Le président Donald Trump a salué la décision du conseil d'administration de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général, qualifiant celle-ci de “décision juste et appropriée”, a-t-il déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux.

L'action Nvidia NVDA.O a bondi de près de 30% en début de séance, tandis que le Nasdaq .IXIC a progressé de près de 6% et que le S&P 500 .SPX a gagné 4%, compensant ainsi la chute de vendredi, les investisseurs s'étant détournés des titres liés à l'IA, en partie en raison des incertitudes pesant sur Nvidia elle-même.

Les valeurs technologiques ont mené la hausse de la plupart des principaux indices, y compris l'indice européen STOXX 600 .STOXX , qui a progressé de 1,5%, incitant les investisseurs à se détourner des obligations refuges, ce qui a fait grimper les rendements des bons du Trésor à court terme de 10 points de base sur la journée, à 4,72% US2YT=RR .

COMMENTAIRES:

STEPHANIE BALAOURAS, VICE-PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE DE LA RECHERCHE DU GROUPE FORRESTER, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS:

“Cette nouvelle modifie la donne au niveau de la direction, mais pas les recommandations stratégiques. Le risque de concentration reste inchangé.”

“Si la réintégration de Huang peut apaiser les inquiétudes immédiates concernant la direction de NVIDIA, elle ne doit pas pour autant freiner les efforts des entreprises visant à intégrer des alternatives dans leur stratégie d'infrastructure d'IA. Rétablir la direction ne signifie pas rétablir la confiance en la résilience. Les dirigeants doivent continuer à faire face au risque de concentration dans le domaine de l'IA. ”

ANDRE BAKHOS, ASSOCIÉ GÉRANT, INGENIUM ANALYTICS LLC, NEW JERSEY:

“ Dans l'ensemble, cela inspire beaucoup de confiance. En ce qui concerne les actions, cela renforce la confiance, dans le sens où le leader de l'IA est, en apparence, du moins pour l'instant, en bonne posture, et que l'entreprise va s'en sortir. Le simple fait que la bonne personne soit de retour rassure un peu plus tout le monde.

Cela renforce la confiance des autres entreprises. Les promesses et les assurances données par Wang vont être tenues.”

LINDSEY STEWART, DIRECTRICE DES ANALYSES INSTITUTIONNELLES CHEZ MORNINGSTAR, LONDRES:

“Le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia est un choc presque aussi grand que son départ. Il est possible que de nombreux investisseurs concluent qu'il s'agit d'une bonne décision, compte tenu de son historique en matière de création de valeur au sein de l'entreprise. Mais parallèlement à ce sentiment de soulagement, des questions ne manqueront pas de se poser quant à savoir qui est le mieux placé pour assurer une gouvernance appropriée et une surveillance des risques clés au sein de cette entreprise désormais gigantesque, située au cœur d'un écosystème mondial d'IA d'une importance cruciale. La décision du conseil d'administration de rénommer M. Huang, alors qu'il venait tout juste d'accepter sa démission, laisse ces questions sans réponse.”

BEN BARRINGER, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE CHEZ QUILTER CHEVIOT, LONDRES:

“C'est un véritable revirement de la part de Nvidia au vu des déclarations du président la semaine dernière, mais l'entreprise s'est clairement sentie acculée au point de considérer que le retour de Jensen Huang était la bonne décision commerciale. Immédiatement après son départ, des questions se sont posées quant à savoir si Nvidia pouvait réellement se permettre de perdre complètement son influence et s'il pourrait rester impliqué d'une manière ou d'une autre. Cela dit, il est juste de dire que peu de gens s'attendaient à ce qu'il reprenne la tête de l'entreprise aussi rapidement.”

“On ne manquera pas de s'interroger sur la manière dont Nvidia est passée des déclarations du président de la semaine dernière à la réintégration aussi rapide de Jensen Huang. Cependant, il vaut bien mieux le garder au sein de l'entreprise que de le voir rejoindre un concurrent ou se lancer dans une nouvelle aventure. Nvidia a retrouvé son capitaine aux commandes, et les investisseurs vont sans doute pousser un soupir de soulagement.”

STEVE SOSNICK, STRATÈGE EN CHEF, INTERACTIVE BROKERS, GREENWICH, CONNECTICUT:

“Il y avait sans aucun doute beaucoup de gens qui souhaitaient son retour. Il sera impossible de savoir dans quelle mesure la direction est intervenue, ni dans quelle mesure les actionnaires sont intervenus… mais cela nous indique dans une certaine mesure que Jensen Huang était trop important pour être licencié.”

“Je ne sais pas si je me précipiterais pour acheter cette action dans le contexte actuel.”

PETER ANDERSEN, FONDATEUR D'ANDERSEN CAPITAL MANAGEMENT, BOSTON:

“Je suis absolument stupéfait. Je pense que c'est un exemple typique de mauvaise gouvernance de la part du conseil d'administration. Il leur était tout simplement impossible d'avoir mené toutes les vérifications nécessaires en si peu de temps pour prendre cette décision.

Le marché réagit positivement car c'est un vote de confiance indiquant que Nvidia continuera à fournir ses puces et que les activités se poursuivent comme d'habitude.”

“Le fait qu'ils l'aient licencié en moins de 24 heures, puis réintégré quelques jours plus tard, m'amène à me demander quel type de processus méthodique le conseil d'administration a mis en place pour évaluer une perturbation de cette ampleur.”

ANDREA SCAURI, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR, LEMANIK, MILAN “C'est mieux qu'un feuilleton. Blague à part, il est évident que le retour de Huang à la tête de Nvidia dissipe tous les doutes que le marché aurait pu avoir quant au soutien que Nvidia continuera d'apporter aux entreprises qu'elle finance actuellement, tant sur le plan de la dette que par le biais de prises de participation.

Les différentes entreprises du secteur du « néocloud » subissaient une forte pression, et son retour dissipe une grande partie de l'incertitude qui pesait sur cette partie du marché, caractérisée par un endettement plus élevé. La réaction immédiate est bien sûr visible sur les écrans, mais c'est là le principal enseignement à tirer pour le marché à l'heure actuelle.”

MARCO VAILATI, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE ET DES INVESTISSEMENTS, CASSA LOMBARDA, MILAN “La chute était aussi absurde que la hausse était exagérée, mais c'est mieux que l'alternative. En bref: ce n'est pas un homme qui fait la différence, mais si le marché croit qu'il en est capable, tant mieux.”

CHUCK CARLSON, DIRECTEUR GÉNÉRAL, HORIZON INVESTMENT SERVICES, HAMMOND, INDIANA:

“Les États-Unis doivent remporter la révolution de l'IA, et il semble que, tant au niveau des conseils d'administration que, peut-être plus important encore, au niveau politique, on estime que Jensen doit être en poste pour que cela se produise, du moins à court terme.”

“Il revient, ce qui signifie qu'il n'y aura ni accusation d'espionnage ni de trahison… et je pense que c'était l'un des facteurs qui pesaient sur l'entreprise et sur le cours de l'action.”

GIL LURIA, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE, D.A. DAVIDSON & CO, OREGON:

“Cette décision élimine les deux grands risques auxquels NVIDIA était confrontée la semaine dernière: les inquiétudes concernant des violations des contrôles à l'exportation et une transition chaotique à la tête de l'entreprise. Le fait que le conseil d'administration et la direction semblent blanchir M. Huang devrait dissiper ces deux inquiétudes.”

ERIC SCHIFFER, PRÉSIDENT DE THE PATRIARCH ORGANIZATION, LOS ANGELES:

“Ce n'était certainement pas le dernier chapitre de l'histoire de Jensen. Je ne pensais pas que c'était la fin pour lui. L'entreprise qu'il a bâtie est d'une tout autre envergure. Pour les investisseurs du secteur technologique, Jensen est plus important qu'Elvis.”

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