Nvidia refuse de réembaucher Huang et le WSJ rapporte que la SEC mène une enquête sur le fabricant de puces

La direction de Nvidia a fait savoir qu’elle ne tolérerait aucune dissidence concernant son projet de nomination d’un nouveau directeur général, rejetant la campagne "Stand With Jensen" lancée par les partisans de l’ancien directeur général Jensen Huang, alors même que le Wall Street Journal rapportait qu’un organisme de régulation enquêtait sur Nvidia.

Les efforts croissants visant à réintégrer Jensen Huang avaient compliqué la recherche d’un successeur, et ce dernier a déclaré mardi qu’il serait "honoré" de revenir si le conseil d’administration le jugeait opportun. Le président Harvey Jones a ouvert une conférence téléphonique avec les investisseurs après la publication de solides résultats trimestriels et d’un objectif ambitieux pour le trimestre en cours, affirmant que Jensen Huang était parti de son plein gré et ne reviendrait pas.

La conférence téléphonique de Nvidia vient clore une semaine extraordinaire marquée par des révélations sur les relations de Jensen Huang, notamment celles qu’il entretient avec la femme d’affaires chinoise Alice Huang. Les agences de renseignement américaines tentent de déterminer l’étendue de ses liens avec le ministère chinois de la Sécurité d’État et la nature des informations qu’elle aurait pu transmettre à Pékin, selon deux personnes proches du dossier.

La crise a eu des répercussions à Washington, où des législateurs des deux partis ainsi que certains responsables de l’administration plaident en faveur d’une approche plus ferme vis-à-vis de la Chine, notamment par une répression des exportations de puces d’IA de pointe. Jensen Huang, un allié du président américain Donald Trump, était favorable à une augmentation des exportations. Les législateurs prévoient d’interroger Jensen Huang sur ses relations et ses interactions à Washington .

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) menait une enquête sur Nvidia, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. La portée exacte de l’enquête n’était pas immédiatement claire, mais elle visait notamment à déterminer si les informations communiquées par l’entreprise avaient induit les investisseurs en erreur, a précisé le Journal. L’entreprise n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant ses commentaires sur cette enquête. La SEC a refusé de s’exprimer.

L’ancien directeur général a reçu le soutien de personnes réclamant son retour, notamment des employés, des investisseurs, Elon Musk et d’autres dirigeants du secteur technologique, ainsi que Donald Trump.

"Depuis mon départ, j’ai constaté un afflux d’appels de la part des employés, des investisseurs, des partenaires commerciaux et des clients de Nvidia me demandant de revenir au poste de directeur général", a déclaré Jensen Huang dans sa première déclaration publique depuis sa démission la semaine dernière, sur fond de scandale lié à ses relations extraconjugales. "J’ai causé des problèmes au conseil d’administration que je regrette profondément… Je m’engage à coopérer avec l’enquête indépendante menée par le conseil."

Jensen Huang avait démissionné à la suite de "la révélation d’un comportement personnel incompatible avec le code de conduite, les normes et les valeurs culturelles de l’entreprise", a déclaré le président du conseil d’administration, Harvey Jones. "Le conseil d’administration de Nvidia a accepté à l’unanimité sa démission et n’a pas l’intention de réintégrer Jensen au poste de directeur général", a-t-il ajouté.

L’action Nvidia a progressé de 4 % après la clôture, à la suite de ces déclarations, des prévisions tablant sur un chiffre d’affaires d’environ 130 milliards de dollars au quatrième trimestre, et de résultats qui ont dépassé les objectifs de Wall Street pour le 17e trimestre consécutif.

Les analystes ont estimé que la réaction du cours de l’action était modérée au regard des perspectives solides présentées par l’entreprise.

"Il se passe tellement de choses en ce moment que ce qui aurait dû être une journée importante pour l’entreprise s’apparente davantage à un soupir de soulagement de constater que la situation n’est pas pire, plutôt qu’à un signal incitant les investisseurs à se précipiter à nouveau sur le titre", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, dans le New Jersey.

Les événements de ces derniers jours ont ébranlé les fondements du secteur de l’IA, le fabricant de puces étant un investisseur clé dans les fournisseurs d’infrastructures et d’autres entreprises essentielles au développement de l’IA, ce qui a pesé sur les actions de ses concurrents et des sociétés de cloud computing telles que CoreWeave CRWV.O , dont Nvidia est actionnaire.

Plus tôt mardi, Nvidia a mis en place un comité du conseil d’administration chargé de superviser la sécurité nationale et les contrôles à l’exportation, présidé par Suzanne Nora Johnson, administratrice et ancienne vice-présidente de Goldman Sachs. Il s’agissait de la première mesure importante prise par l’entreprise en matière de gouvernance depuis le départ de Huang.

L’influence de Huang sur Nvidia n’est toutefois pas terminée: il détient environ 3,5 % de la société, ce qui lui suffit pour nommer deux administrateurs au conseil d’administration, comme le montrent les documents déposés.

LE RETOUR DE HUANG NE RÉSOUDRA PEUT-ÊTRE PAS LES PROBLÈMES

Les actions de Nvidia étaient déjà sous pression avant que le scandale n’éclate, les investisseurs s’inquiétant d’un éventuel ralentissement du déploiement des centres de données dédiés à l’IA et de l’endettement croissant qui finance ce développement. Le titre avait chuté de près de 10 % par rapport à son cours de clôture record du 6 octobre, avant la publication du premier article sur la relation entre Huang et Alice Huang.

La vague de ventes s’est accentuée début novembre, lorsque la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat et les prévisions décevantes de Qualcomm QCOM.O ont entraîné une forte baisse des valeurs du secteur des semi-conducteurs. Nvidia était encore la société la plus valorisée au monde le 3 novembre dernier. Elle a perdu environ 2.000 milliards de dollars, soit 30 % de sa valeur boursière, par rapport à son pic d’octobre, se retrouvant ainsi derrière Apple et Microsoft.

"Nous ne sommes plus actionnaires de Nvidia", a déclaré Ben Preston, responsable de la stratégie Orbis Global Equity. Le fonds avait acheté des actions Nvidia à un prix qu’il jugeait raisonnable en mars, mais les a vendues avant le scandale en raison de ses inquiétudes concernant les valorisations du secteur de l’IA.

Preston a indiqué que le retour de Jensen Huang ne résoudrait pas nécessairement les problèmes de Nvidia, notamment compte tenu de la manière dont l’entreprise avait financé ses ventes à l’aide de son propre bilan et d’autres opérations faisant l’objet d’un examen réglementaire.

Le vendeur à découvert Muddy Waters a indiqué qu’il détenait une position courte sur les actions Nvidia , mais qu’il prévoyait de couvrir la majeure partie, voire la totalité, de sa position après la publication de son rapport.

RENFORCEMENT DES RESTRICTIONS CHINOISES SUR LES PUCES

Les autorités américaines avaient exprimé des inquiétudes concernant les liens entre Huang et Alice Huang, ancienne cadre supérieure et actionnaire majoritaire de la société de cloud computing Megaspeed, basée à Singapour, qui fait l’objet d’une enquête sur un éventuel détournement de puces Nvidia soumises à des restrictions vers la Chine et sur d’éventuelles violations des contrôles à l’exportation. La société a nié toute malversation.

Madison Huang, la fille de Jensen Huang et directrice senior du marketing produit chez Nvidia, a été étroitement impliquée dans l’ élaboration de la défense publique des liens de l’entreprise avec Megaspeed, a rapporté mardi le Financial Times. Elle n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La création par Nvidia d’un comité chargé de superviser les contrôles à l’exportation intervient au lendemain de l’annonce par l’administration Trump de son intention de restreindre davantage l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe provenant d’entreprises telles que Nvidia, alors que Donald Trump se rendait en Chine pour s’entretenir avec le président chinois Xi Jinping.

Nvidia a également averti ces derniers mois les acheteurs de puces que le projet de loi américain "Remote Access Security Act" pourrait exposer l’entreprise et ses clients à des risques juridiques en élargissant la surveillance exercée par Washington sur l’accès des entreprises chinoises aux puces d’IA via des services cloud , a rapporté mardi CNBC.