Nvidia recule d'environ 3% dans les échanges après clôture et sur les contrats à terme perpétuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cours hors bourse et les contrats à terme perpétuels indexés sur l'action Nvidia NVDA.O ont chuté lundi, après que le fabricant de puces le plus valorisé au monde a annoncé qu'il enquêtait pour déterminer si son directeur général, Jensen Huang, avait été la cible d'une opération de renseignement étrangère.

Les contrats à terme perpétuels négociés sur la plateforme Hyperliquid et les actions échangées après la clôture sur le système Blue Ocean affichaient des cours avoisinant les 180,30 dollars par action, soit une baisse d'environ 3,4% par rapport au cours de clôture du Nasdaq vendredi, qui s'établissait à 186,64 dollars.