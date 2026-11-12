Nvidia recule après la réunion du conseil d'administration chargée de décider de l'avenir du directeur général Huang

** Les actions de Nvidia NVDA.O reculent de 6,9 % avant l'ouverture du marché

** Le conseil d'administration de la société se réunit pour décider s'il convient de démettre de ses fonctions le directeur général Jensen Huang, a déclaré à Reuters une source proche du dossier

** Le conseil d'administration se réunit alors que l'entreprise fait face aux retombées d'informations faisant état de deux relations extraconjugales impliquant son dirigeant de longue date

** Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant la réunion du conseil d’administration, qui s’est prolongée jusque tard dans la nuit de mercredi

** Conformément aux statuts de Nvidia , M. Huang peut être révoqué “avec ou sans motif” par un vote à la majorité des administrateurs

** Nvidia compte 11 administrateurs et considère que tous, à l’exception de M. Huang, sont indépendants

** Les sociétés de courtage Oppenheimer et Bernstein ont abaissé leur recommandation sur le titre respectivement à “perform” et “market perform”; Bernstein a divisé par deux son objectif de cours à 200 dollars

** “Nous estimons que la tâche sera très difficile à assumer et qu’il n’y a pas de successeur évident. Son départ constitue un événement majeur, susceptible de modifier notre thèse d’investissement”, déclarent les analystes d’Oppenheimer ** “Le départ de Huang pourrait, selon nous, se traduire par une offre excédentaire persistante sur le titre” – Oppenheimer

** NVDA a reculé de 6,8 % depuis le début de l’année