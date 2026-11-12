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Nvidia recule après la réunion du conseil d'administration chargée de décider de l'avenir du directeur général Huang
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 10:21

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** Les actions de Nvidia NVDA.O reculent de 6,9 % avant l'ouverture du marché

** Le conseil d'administration de la société se réunit pour décider s'il convient de démettre de ses fonctions le directeur général Jensen Huang, a déclaré à Reuters une source proche du dossier

** Le conseil d'administration se réunit alors que l'entreprise fait face aux retombées d'informations faisant état de deux relations extraconjugales impliquant son dirigeant de longue date

** Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant la réunion du conseil d’administration, qui s’est prolongée jusque tard dans la nuit de mercredi

** Conformément aux statuts de Nvidia , M. Huang peut être révoqué “avec ou sans motif” par un vote à la majorité des administrateurs

** Nvidia compte 11 administrateurs et considère que tous, à l’exception de M. Huang, sont indépendants

** Les sociétés de courtage Oppenheimer et Bernstein ont abaissé leur recommandation sur le titre respectivement à “perform” et “market perform”; Bernstein a divisé par deux son objectif de cours à 200 dollars

** “Nous estimons que la tâche sera très difficile à assumer et qu’il n’y a pas de successeur évident. Son départ constitue un événement majeur, susceptible de modifier notre thèse d’investissement”, déclarent les analystes d’Oppenheimer ** “Le départ de Huang pourrait, selon nous, se traduire par une offre excédentaire persistante sur le titre” – Oppenheimer

** NVDA a reculé de 6,8 % depuis le début de l’année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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