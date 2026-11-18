Nvidia recule alors que ses perspectives favorables ne parviennent pas à dissiper les incertitudes

L'action Nvidia NVDA.O a reculé mercredi, les analystes se montrant plus optimistes quant aux bénéfices futurs tout en restant plus prudents quant aux perspectives de hausse du titre, suite aux prévisions exceptionnelles du géant des puces d'IA et à l'incertitude provoquée par le départ du directeur général Jensen Huang la semaine dernière.

L'action Nvidia a clôturé en baisse de 2,9%, portant sa perte à 36% par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre, cette chute étant en grande partie liée à la démission de Jensen Huang après la révélation de relations extraconjugales, dont une avec la femme d'affaires chinoise Alice Huang et deux avec des employées de Nvidia .

Suite aux bons résultats et aux perspectives encourageantes de Nvidia, l’estimation moyenne des analystes concernant son résultat net ajusté pour le prochain exercice fiscal est passée de 380 milliards de dollars à 393 milliards de dollars, selon les données de LSEG, avant la publication du rapport mardi en fin de journée.

Dans le même temps, l’objectif de cours moyen des analystes a reculé à 251,74 dollars, contre 265,70 dollars lundi. Le titre cotait en dernier à 152 dollars.

La révision à la hausse des estimations de bénéfices et la baisse des objectifs de cours montrent que les analystes estiment que l’activité de Nvidia reste solide, mais qu’ils adoptent une approche plus prudente en matière de valorisation, reflétant les risques liés à la transition à la tête de l’entreprise et aux dépenses en matière d’IA.

Le .NDX Nasdaq-100, à forte composante technologique, a perdu environ 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis le début du mois de novembre, les investisseurs ayant réévalué les valorisations élevées des entreprises spécialisées dans l’IA, dans un contexte marqué par des inquiétudes concernant la Chine, les dépenses liées aux centres de données et un durcissement de la réglementation.

“Nous pensons que les résultats d’hier ont stabilisé le sentiment des marchés et mis un frein à la récente vague de ventes dans le secteur de l’IA, mais ils ont reporté l’anxiété des investisseurs plutôt que de la dissiper définitivement”, a déclaré Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint.

Le prochain test pour le secteur de l’IA aura lieu lorsque Anthropic fixera le prix de son introduction en bourse plus tard dans la journée de mercredi, ce qui pourrait valoriser ce laboratoire de pointe à hauteur de 1.400 milliards de dollars .

Pesant également sur les actions de Nvidia et d’autres entreprises du secteur de l’IA, le Wall Street Journal a rapporté que la Commission américaine des opérations boursières (SEC) menait une enquête sur le fabricant de puces .

Le secteur de l’IA a également été mis à rude épreuve depuis que les victoires écrasantes des démocrates aux élections de mi-mandat ont attisé les craintes d’une réglementation plus stricte concernant la construction de centres de données, plongeant le Nasdaq .IXIC , fortement orienté vers les technologies, en phase de correction au début du mois.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DIT NON À HUANG

Le président de Nvidia, Harvey Jones, a exclu toute réintégration de Huang malgré l’offre de ce dernier de revenir . Le cabinet Heidrick & Struggles mène actuellement la recherche d’un directeur général permanent parmi des candidats internes et externes.

Le titre pourrait avoir du mal à remonter tant que la société n’aura pas nommé de directeur général permanent et que la nouvelle direction n’aura pas démontré sa capacité à livrer les produits prévus, ont déclaré les analystes d’HSBC.

La directrice générale par intérim, Colette Kress, a déclaré que “les activités se poursuivaient normalement ”, en invoquant le soutien des clients et des fournisseurs. Les prévisions de Nvidia ont démontré que ces bouleversements n’avaient ni retardé sa feuille de route produit ni affaibli la demande.

Les prévisions de chiffre d’affaires de Nvidia pour le quatrième trimestre ont dépassé les estimations des analystes, tandis que la société a également revu à la hausse ses perspectives de croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2028 à environ 75%, affirmant que la demande continuait de dépasser l’offre.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a plus que doublé pour atteindre 115,84 milliards de dollars, marquant ainsi le 17e trimestre consécutif où les résultats ont dépassé les prévisions, selon les données de LSEG.

La marge brute ajustée a atteint 74,9%. Nvidia s’attend à ce qu’elle atteigne son niveau le plus bas, compris entre 71% et 72%, ce trimestre, sous l’effet de la hausse des coûts d’approvisionnement, avant de remonter entre 72% et 73% au cours de l’exercice 2028.

“Ces bons résultats ont permis à la direction de gagner du temps”, a déclaré Charu Chanana, stratège chez Saxo.

LA CHINE DISPARAÎT DES PERSPECTIVES

La Chine a contribué à hauteur de 2,4 milliards de dollars aux ventes sous licence de centres de données Hopper au cours du trimestre, mais Nvidia n’a pas pris en compte ces livraisons dans ses prévisions actuelles et a indiqué ne plus expédier ces produits vers ce pays.

La direction a précisé que les perspectives tenaient compte des contrôles actuels à l’exportation aux États-Unis, bien qu’elle soit encore en train d’étudier certains aspects des nouvelles règles annoncées lundi , tandis que la demande ailleurs devrait compenser la perte des ventes en Chine.

“Mme Kress a également apporté des réponses rassurantes concernant les règles du ministère du Commerce, soulignant que la demande dépassait largement l’offre et que Nvidia étudiait les règles relatives à la livraison de puces vers d’autres pays”, a déclaré Christopher Brown, vice-président chargé des investissements chez Synovus, qui détient des actions Nvidia.

“Il faut simplement comprendre que la demande n’est pas synonyme de capacité légale à expédier.”