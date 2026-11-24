Nvidia recule alors que les investisseurs évaluent les risques liés au retour de Huang au poste de directeur général

L'action Nvidia a reculé mardi lors des échanges avant l'ouverture, la forte hausse historique déclenchée par le retour de Jensen Huang au poste de directeur général s'étant rapidement essoufflée, les investisseurs se concentrant à nouveau sur les risques politiques et de gouvernance liés à sa réintégration.

Le titre du fabricant de puces d'IA affichait en dernier lieu une baisse de 5,2% à 156,40 dollars, entraînant dans son sillage l'ensemble des valeurs du secteur de l'IA, après avoir bondi de 31,5% lundi et gagné plus de 952 milliards de dollars en capitalisation boursière.

Cette flambée a propulsé Nvidia à la deuxième place du classement des entreprises les plus valorisées au monde, derrière Apple AAPL.O , même si le titre reste à près de 31% en dessous de son plus haut historique atteint le 6 octobre.

Sous la pression du président américain Donald Trump, Nvidia a réintégré Huang après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, mettant ainsi un terme à une période tumultueuse qui a secoué les marchés et déstabilisé l’écosystème de l’IA, qui dépend de la technologie et du financement du fabricant de puces.

"Les risques commerciaux immédiats pour Nvidia ont peut-être diminué, mais les risques politiques et juridiques pourraient s’avérer plus durables", a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

"Les circonstances entourant la réintégration de Jensen soulèvent des questions dérangeantes quant à l’indépendance du conseil d’administration, à l’ingérence politique dans la gouvernance d’entreprise et à l’État de droit."

Le retour de M. Huang intervient alors que Nvidia fait l’objet d’une surveillance accrue à Washington concernant ses ventes de puces d’IA à la Chine. Les autorités américaines ont en effet durci les règles d’octroi de licences pour certaines expéditions et certains centres de données à l’étranger au service d’entreprises chinoises, tandis que les législateurs s’apprêtent à interroger M. Huang, qui a plaidé en faveur d’un accès accru au marché chinois.

Le conseil d’administration a formé un comité chargé d’enquêter pour déterminer si des services de renseignement étrangers ont ciblé M. Huang, ainsi qu’un autre comité axé sur la sécurité nationale et les contrôles à l’exportation.

Cependant, ce revirement a soulevé des questions quant à l’indépendance du conseil d’administration de Nvidia et au rôle de la Maison Blanche dans la gouvernance d’entreprise. Bien que Donald Trump ait publiquement soutenu le retour de M. Huang, Nvidia et son conseil d’administration n’ont divulgué aucun détail concernant d’éventuelles discussions avec le président.

Des législateurs des deux partis se sont fermement opposés à la réintégration de M. Huang et ont appelé le Congrès à adopter le "Chip Security Act", un projet de loi visant à empêcher que des puces de pointe exportées légalement ne soient détournées vers la Chine, où leur vente est restreinte.

Wall Street avait toutefois salué le retour de M. Huang lundi, les entreprises liées à l’IA, notamment les fabricants de puces et les titres liés aux centres de données, affichant de fortes hausses, tandis que l’indice de référence S&P 500 .SPX gagnait plus de 2 800 milliards de dollars en capitalisation boursière.