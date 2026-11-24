Nvidia recule alors que les investisseurs évaluent les risques liés au retour de Huang au poste de directeur général

L'action Nvidia a chuté mardi en début de séance, la hausse historique déclenchée par le retour de Jensen Huang à la tête de l'entreprise s'étant rapidement essoufflée, les investisseurs se concentrant à nouveau sur les risques politiques et de gouvernance liés à sa réintégration.

Le titre du fabricant de puces d’IA affichait en fin de séance une baisse de plus de 5 %, après avoir bondi de 31,5 % lundi et gagné plus de 952 milliards de dollars en capitalisation boursière. D’autres valeurs du secteur de l’IA ont également reculé après avoir progressé lors de la séance précédente.

Sous la pression du président américain Donald Trump, Nvidia a réintégré Huang après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, mettant ainsi un terme à une période tumultueuse qui a secoué les marchés et déstabilisé l’écosystème de l’IA, qui dépend de la technologie et du financement du fabricant de puces.

« Cette réintégration soulève autant de questions qu’elle n’apporte de réponses. Son retour lève une incertitude majeure, mais il laisse planer une ombre sur la façon dont la gouvernance de Nvidia est perçue », a déclaré Dan Sheehan, directeur de la gestion de portefeuille chez Telos Wealth Advisors.

« Des questions se posent également […] quant au degré d’implication du gouvernement dans les activités futures de Nvidia, ainsi qu’à la gouvernance interne en matière de conduite, compte tenu de la position que cette réintégration a implicitement adoptée. Ces questions ne seront pas résolues par une flambée du cours de l’action. »

Des législateurs américains des deux partis ont vivement critiqué la décision de Nvidia , affirmant que le Congrès devrait examiner de près les circonstances entourant le retour de Huang.

SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

Huang et l’entreprise font tous deux l’objet d’une multitude d’enquêtes et d’examens menés au niveau des États et au niveau fédéral, notamment par le FBI, le ministère de la Justice et la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Une audition publique au Sénat est prévue le 3 décembre, au cours de laquelle Huang doit témoigner, tandis que les enquêtes menées par le conseil d’administration lui-même sur d’éventuelles activités de renseignement étranger, la sécurité nationale et les contrôles à l’exportation sont toujours en cours.

« Maintenant que la poussière commence à retomber, les gens portent un regard plus critique sur la décision de Nvidia... Ils (le conseil d'administration) se sont exposés à un risque éthique et juridique considérable en prenant cette décision », a déclaré Peter Andersen, fondateur d’Andersen Capital Management.

Il a ajouté que le prochain témoignage de Huang constituait également un « risque énorme pour l’entreprise ».

La forte hausse de lundi a propulsé Nvidia à la deuxième place du classement des entreprises les plus valorisées au monde, derrière Apple AAPL.O , même si le titre reste à près de 31 % en dessous de son plus haut historique atteint le 6 octobre.

Les entreprises liées à l’IA, notamment les fabricants de puces et les titres liés aux centres de données, ont également enregistré de fortes hausses, tandis que l’indice de référence S&P 500 .SPX a gagné plus de 2.800 milliards de dollars en capitalisation boursière.

« Aussi incroyable que fut cette journée de lundi, je ne la considère pas comme le signe que nous sommes tirés d’affaire… un marché capable de gagner 3.000 milliards de dollars grâce à un seul titre peut chuter tout aussi rapidement à cause d’un autre », a déclaré Sheehan, de Telos.