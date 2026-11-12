Nvidia recule alors que le conseil d'administration se réunit pour décider de l'avenir du directeur général Huang

** L'action NVDA.O de Nvidia recule de 7,87% à 160,06 dollars en pré-ouverture
** Le conseil d'administration de la société se réunit pour décider s'il convient de démettre le directeur général Jensen Huang de ses fonctions, a déclaré à Reuters une source proche du dossier
** Le conseil d'administration se réunit alors que l'entreprise fait face aux retombées d'informations faisant état de deux relations extraconjugales impliquant son dirigeant de longue date
** Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant la réunion du conseil d’administration, qui s’est prolongée jusque tard dans la nuit de mercredi
** Conformément aux statuts de Nvidia , M. Huang peut être révoqué “avec ou sans motif” par un vote à la majorité des administrateurs
** Nvidia compte 11 administrateurs et considère que tous, à l'exception de M. Huang, sont indépendants
** Les sociétés de courtage Oppenheimer, Evercore ISI et Bernstein ont abaissé leur notation du titre; Bernstein a réduit de moitié son objectif de cours à 200 dollars
** “Nous estimons que la tâche sera immense et qu’il n’y a pas de successeur évident. Son départ constitue un événement majeur, susceptible de modifier notre thèse d’investissement”, déclarent les analystes d’Oppenheimer ** “Le départ de Huang pourrait, selon nous, se traduire par une offre excédentaire persistante sur le titre” – Oppenheimer
** NVDA a reculé de 6,8% depuis le début de l’année
Voici les mesures prises par les courtiers concernant le titre cette semaine depuis le scandale:
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Société de courtage
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Note
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Cours cible
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Oppenheimer
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“ Perform” (contre “Outperform” auparavant)
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-
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Bernstein
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En ligne avec le marché (contre surperformance auparavant)
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200 $ (contre 400 $ auparavant)
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Evercore ISI
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En ligne (contre “surperformance” auparavant)
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186 $ (contre 465 $ auparavant)
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Melius Research
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“ Conserver” (contre “Acheter” auparavant)
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185 $ (contre 315 $ auparavant)
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Citigroup
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“Acheter”
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225 $ (contre 285 $ auparavant)
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J. P. Morgan
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surpondérer
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215 $ (contre 320 $ auparavant)
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RBC Capital Markets
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surperformance
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230 $ (contre 330 $ auparavant )
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Bofa Global Research
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-
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280 $ (contre 350 $ auparavant)
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William Blair
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“ En ligne avec le marché” (contre “surperformance” auparavant )
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_
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Stifel
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“ Acheter ”
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205 $ (contre 315 $ auparavant ) )
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Baird
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neutre
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200 $ (contre 500 $ auparavant )
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