Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia : rechute sous les 467$, surveiller 423$ information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 18:00









(CercleFinance.com) - La consolidation amorcée sous 504$ le 20/11 (gare au double-top après un 'pic' à 502$ le 24 août) se prolonge d'une rechute sous les 467$ : le prochain objectif pourrait être le comblement du 'gap' des 423,8$ du 1er novembre.

La situation deviendrait délicate en cas de test de la base du corridor moyen terme (en formation depuis le 20 juin) vers 408$ : un 'M' baissier' pourrait être validé.





Valeurs associées NVIDIA NASDAQ -3.09%