Nvidia: proche de ses records à la veille des résultats

(CercleFinance.com) - Nvidia revient en direction de ses plus hauts historiques lundi à Wall Street à la veille de ses résultats, qui pourraient s'accompagner de perspectives favorables à en croire les analystes.



Le titre, qui prend 0,8%, a atteint ce matin un pic à près de 500 dollars, donnant une capitalisation boursière 1.228.000 milliards de dollars.



Avec un gain de 237% cette année, le fabricant de puces est l'un des principaux contributeurs à la hausse de presque 35% signé par le Nasdaq Composite depuis le 1er janvier.



Le groupe publiera demain soir après la clôture de Wall Street ses comptes pour la période août-octobre, troisième trimestre de son exercice décalé.



Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 16,2 milliards de dollars, et à une prévision de 18 milliards pour le quatrième trimestre fiscal du fait de la vigueur du marché des processeurs pour centres de données.





