Nvidia: plateforme de découverte de médicaments avec Qubit

(CercleFinance.com) - Qubit Pharmaceuticals, une start-up spécialisée dans la simulation et la modélisation moléculaire, a annoncé mercredi avoir élaboré une plateforme de calcul dédiée à la découverte de médicaments en collaboration avec le fabricant américain de puces Nvidia.



Ce projet, qui combine la suite logicielle 'Atlas' de Qubit à la puissance de calcul du groupe californien, vise à accélérer la découverte de médicaments à la fois par calcul hybride, classique et quantique, explique l'entreprise dans un communiqué.



L'utilisation de cette technologie est censée réduire significativement le temps nécessaire à la découverte de candidats médicaments et diviser par 10 le montant des investissements nécessaires.



En créant des jumeaux numériques des molécules physiques, la plateforme est à même de réaliser en quelques heures des calculs qui nécessitent plusieurs années par les voies conventionnelles.



Alors qu'une recherche classique nécessite typiquement 5000 synthèses moléculaires, la simulation réduit ce nombre à environ 200, tout en permettant d'explorer en parallèle plusieurs familles chimiques, plutôt qu'en séquentiel.



Avec ce programme, Qubit - qui exploite déjà l'un des superordinateurs les plus puissants en France dédié à la recherche médicale - compte accélérer ses programmes de recherche.



Dans l'immédiat, la société vise la constitution de 10 programmes internes de recherche dans les domaines de l'oncologie, des maladies inflammatoires et des antiviraux.



Les premiers candidats-médicaments issus de cette collaboration devraient être testés par des laboratoires pharmaceutiques dès 2023.





