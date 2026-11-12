Nvidia perd son architecte, l'empire de Jensen Huang face au vertige de l'après

Jensen Huang quitte brutalement la direction de Nvidia, emporté par des révélations sur deux liaisons controversées, dont l'une avec une femme soupçonnée d'espionnage pour la Chine. Colette Kress prend provisoirement les commandes du géant des puces, valorisé 4 000 milliards de dollars. Si les analystes restent confiants dans sa domination technologique, le départ de son fondateur ouvre une période d'incertitude pour l'ensemble de l'industrie de l'intelligence artificielle.

C'est un séisme pour la Silicon Valley. Après 33 ans à la tête de Nvidia, Jensen Huang quitte ses fonctions de directeur général, de président et d'administrateur avec effet immédiat. Le groupe a officialisé jeudi le départ de son cofondateur, devenu le visage de la révolution de l'intelligence artificielle, et nommé sa directrice financière Colette Kress pour assurer l'intérim. Harvey Jones prend parallèlement la présidence du conseil d'administration, une fonction nouvellement créée. Cette réorganisation intervient alors que Nvidia, dont Huang détient 3,61% du capital, traverse la plus grave crise de gouvernance de son histoire.

Deux liaisons qui précipitent la chute d'une icône

La position de Jensen Huang, 63 ans, s'est rapidement dégradée après les révélations concernant une relation extraconjugale avec Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed, une société de cloud singapourienne partenaire de Nvidia. Selon les informations publiées par la presse américaine, cette femme d'affaires est soupçonnée par les autorités américaines d'entretenir des liens avec les services de renseignement chinois, une accusation démentie par Pékin. Washington enquête également sur Megaspeed, soupçonnée d'avoir facilité le contournement des restrictions américaines sur l'exportation de semi-conducteurs avancés vers la Chine.

Le conseil d'administration avait ouvert une enquête indépendante pour déterminer si son dirigeant avait pu être la cible d'une opération de renseignement étrangère. Mais la situation a pris une nouvelle dimension mercredi, lorsque le New York Times a révélé une seconde liaison présumée avec Kimberly Powell, vice-présidente chargée des activités de santé de Nvidia et directement placée sous l'autorité de Jensen Huang. Cette relation soulève également des questions de gouvernance, le code de conduite de Nvidia interdisant les situations susceptibles de créer des conflits d'intérêts.

Pour Dan Ives, analyste chez Yorkville, cette seconde révélation a constitué le point de rupture. "Ce qui semblait impossible il y a une semaine est désormais une réalité", constate-t-il, estimant que le conseil d'administration n'avait plus d'autre choix que de tourner la page. L'analyste évoque "un jour sombre pour Nvidia et l'industrie technologique américaine", ainsi qu'un coup dévastateur porté à l'héritage de Jensen Huang. L'homme au blouson de cuir noir, devenu une véritable rock star de la technologie, laisse derrière lui une entreprise qu'il a transformée d'un fabricant de cartes graphiques pour joueurs en première puissance mondiale des semi-conducteurs.

Son départ pourrait également avoir des répercussions politiques. Proche de Donald Trump, qui saluait encore dimanche son "travail formidable pour notre pays", Jensen Huang avait personnellement défendu le maintien des exportations de puces américaines vers la Chine.

Chez JPMorgan, Harlan Sur estime que les controverses entourant Megaspeed augmentent désormais le risque d'un durcissement des restrictions américaines, notamment sur les ventes indirectes transitant par l'Asie du Sud-Est. La banque a ainsi retiré de ses prévisions pour l'exercice 2028 les revenus associés à la catégorie "Chine et autres", qui représentaient environ 8% du chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2027. Cette décision entraîne une réduction d'environ 10% de ses estimations de bénéfice par action et ramène son objectif de cours à 215 dollars.

Colette Kress hérite d'un empire bâti autour d'un seul homme

Pour traverser cette crise, Nvidia mise sur la continuité. Directrice financière depuis septembre 2013, Colette Kress connaît intimement les rouages du groupe et a accompagné son ascension spectaculaire dans l'intelligence artificielle. Passée auparavant par Cisco et Microsoft, elle conservera ses responsabilités financières tout en assurant la direction générale jusqu'à la nomination d'un successeur permanent. Le conseil d'administration a engagé un processus de recrutement ouvert aux candidatures internes et externes.

"Colette a contribué à guider Nvidia pendant une période de croissance extraordinaire et possède une connaissance approfondie de nos activités, de nos clients et de notre situation financière", souligne Harvey Jones, nouveau président du conseil. Ce dernier assure que les opérations, les engagements commerciaux et la feuille de route technologique se poursuivront sans interruption. De son côté, Colette Kress promet de s'appuyer sur "les fondations extraordinaires bâties par Jensen au cours des 33 dernières années" pour poursuivre le développement du groupe.

Cette transition suscite néanmoins de profondes interrogations sur la capacité de Nvidia à préserver son avance sans son principal visionnaire. Jensen Huang n'était pas seulement un dirigeant opérationnel. Il avait anticipé les grandes mutations de l'informatique, du jeu vidéo au calcul accéléré, avant de placer Nvidia au coeur de l'essor de l'IA générative. Il avait également construit un écosystème particulièrement intégré, associant puces, logiciels, infrastructures et investissements dans les fournisseurs de cloud et les laboratoires d'intelligence artificielle. Pour Matt Bryson, de Wedbush, la situation est d'autant plus délicate qu'il existe peu de précédents réunissant "l'influence déterminante d'un fondateur sur la stratégie, l'importance de son entreprise pour l'industrie technologique et l'absence d'un plan de succession clairement établi".

L'histoire offre toutefois des enseignements contrastés. Wedbush rappelle les départs brutaux de Mark Hurd chez HP et de Brian Krzanich chez Intel, suivis de périodes difficiles pour les deux groupes, sans qu'un lien de causalité direct puisse être établi. À l'inverse, Marvell a réussi sa transition après l'éviction de son cofondateur Sehat Sutardja en 2016, tandis qu'Apple a poursuivi son expansion sous Tim Cook après Steve Jobs. Dan Ives juge pour sa part Colette Kress parfaitement crédible pour diriger durablement Nvidia, sans exclure une candidature extérieure. Il évoque même Tim Cook comme un candidat surprise potentiel, compte tenu de l'importance stratégique du fabricant de puces pour l'industrie américaine.

Une domination technologique qui résiste au séisme

Malgré le départ de son dirigeant emblématique, les analystes ne remettent pas fondamentalement en cause les perspectives industrielles de Nvidia. "Nvidia reste le leader incontesté des processeurs graphiques pour la révolution de l'IA, avec environ deux à trois ans d'avance sur son concurrent le plus proche", souligne Dan Ives. Selon lui, la trajectoire de la demande ne changera pas avec le départ de Jensen Huang, tandis que les prochaines générations de puces sont déjà largement définies. L'analyste maintient sa recommandation positive sur le titre, tout en abaissant son objectif de cours de 300 à 225 dollars pour intégrer la disparition de la prime associée à son fondateur.

Chez JPMorgan, Harlan Sur partage cette confiance à court et moyen terme. Les feuilles de route matérielles et logicielles de Nvidia, notamment les architectures Vera Rubin, Rubin Ultra et Feynman, ainsi que l'écosystème CUDA, sont déjà établies pour les deux à trois prochaines années. Le véritable défi se situe au-delà. "La question sera de savoir si la nouvelle équipe dirigeante possède la vision et l'intuition nécessaires pour identifier la prochaine grande rupture dans le calcul accéléré", explique l'analyste. Car l'avantage historique de Nvidia ne repose pas uniquement sur la performance de ses puces, mais aussi sur sa capacité à anticiper les mutations du marché et à bâtir les plateformes qui les accompagnent.

Matt Bryson estime également que les fondamentaux offrent une marge de manoeuvre appréciable au nouveau management. La demande de puissance de calcul continue de dépasser l'offre, tandis qu'une partie importante des capacités de production est déjà réservée jusqu'en 2027, voire 2028. Avec une valorisation représentant environ dix fois les bénéfices anticipés pour 2027 selon ses estimations, contre des multiples habituellement bien supérieurs pour des fabricants de semi-conducteurs affichant une telle croissance, Wedbush considère qu'une grande partie des incertitudes est déjà intégrée dans le cours. Un éventuel dérapage opérationnel pourrait néanmoins profiter à AMD, dont les accélérateurs Instinct constituent l'alternative la plus directe, voire à Cerebras, qui gagne du terrain auprès des grands clients de l'IA.

Reste désormais à convaincre Wall Street que Nvidia peut fonctionner sans l'homme qui a façonné son identité pendant plus de trois décennies. Le premier test arrivera rapidement, avec la publication des résultats du troisième trimestre de l'exercice 2027, maintenue au 17 novembre. Colette Kress devra alors rassurer les investisseurs sur la continuité des opérations, les perspectives de croissance et la solidité du carnet de commandes. Au-delà des chiffres, c'est surtout la capacité de Nvidia à conserver son leadership dans une industrie devenue stratégique pour l'économie mondiale qui sera scrutée. Jensen Huang a bâti un empire autour de l'intelligence artificielle. À ses successeurs désormais de démontrer qu'il pourra prospérer sans lui.