Nvidia perd encore du terrain, Wedbush réduit sa cible

La descente aux enfers se poursuit pour Nvidia, qui recule encore de 3,7% à 160 USD à Wall Street, sur fond de commentaires de Wedbush, qui maintient certes sa recommandation "surperformance", mais abaisse drastiquement son objectif de cours, le ramenant de 345 à 275 USD.

"Les interrogations entourant le financement des centres de données, le contexte politique et, surtout, la démission soudaine de Jensen Huang, ancien directeur général de Nvidia, semblent avoir freiné la dynamique qui portait le titre depuis le lancement de ChatGPT 4.0", constate le broker.

Il reconnaît que les affaires de Jensen Huang et le changement à la tête du groupe "suscitent inévitablement des incertitudes quant à la capacité de Nvidia à conserver sa position de leader dans l'innovation en matière de matériel dédié à l'intelligence artificielle".

Toutefois, alors que le groupe doit publier ses résultats trimestriels mercredi prochain, Wedbush s'attend une nouvelle fois à ce que Nvidia dépasse ses propres prévisions et présente des perspectives pour son 4e trimestre fiscal supérieures aux attentes du consensus.

"Les dépenses soutenues des hyperscalers, renforcées par l'augmentation des investissements des fournisseurs de services néocloud et des développeurs de modèles d'IA, notamment xAI, devraient se poursuivre au cours des prochains trimestres", souligne-t-il notamment.

"Si le départ de Jensen Huang crée indéniablement des incertitudes concernant l'orientation stratégique et la direction future de Nvidia, nous pensons également que le conseil d'administration et les dirigeants du groupe disposent d'une certaine marge de manoeuvre pour organiser la transition", ajoute Wedbush.