Illustration du logo Nvidia

20 novembre (Reuters) - Nvidia s'est retrouvé vendredi relégué ‌à la quatrième place en termes de capitalisation boursière mondiale, passant derrière Alphabet, ​la vague de ventes d'actions du fabricant américain de puces bouleversant le haut du classement dans un contexte de méfiance des investisseurs envers le secteur de ​l'IA.

Le groupe, qui chute de près de 7% vendredi, est désormais valorisé à environ 3.400 milliards ​de dollars et s'apprête à enregistrer ⁠une septième semaine consécutive de pertes, sa plus longue série de pertes ‌depuis 2008.

Il était pourtant devenu la première entreprise cotée au monde à atteindre une capitalisation de 4.000 milliards de dollars ​en juillet 2025, s'imposant ‌parmi les noms les plus recherchés de Wall Street ⁠et comme une référence incontournable dans le domaine de l'IA.

Le vent a tourné, et le premier rapport trimestriel de Nvidia depuis le scandale d'espionnage qui ⁠a entraîné la démission ‌de son directeur général vedette la semaine dernière n'a pas ⁠réussi à dissiper les inquiétudes des investisseurs quant à la direction ‌de l'entreprise et à la viabilité des dépenses dans l'IA.

Apple, considérée ⁠comme moins exposée au secteur de l'IA, reste largement ⁠en tête du classement ‌avec une capitalisation boursière de 5.080 milliards de dollars. Microsoft occupe la ​deuxième place avec 3.720 milliards de ‌dollars, suivi par Alphabet avec 3.440 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Les actions liées ​à l'IA souffrent à nouveau vendredi sur les marchés mondiaux, tant en Europe qu'aux États-Unis. Le Nasdaq Composite de New York abandonne 2,6% ⁠vers 15h48 GMT et l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie plonge de 7,4%.

Anthropic n'est pas épargné non plus : alors que son introduction en Bourse record a suscité un énorme engouement jeudi, le titre recule vendredi de plus de 11% à 85,75 dollars.

(Rédigé par Diana Mandia, avec Medha Singh à Bangalore, édité ​par Benoit Van Overstraeten)