Illustration du logo Nvidia
20 novembre (Reuters) - Nvidia s'est retrouvé vendredi relégué à la quatrième place en termes de capitalisation boursière mondiale, passant derrière Alphabet, la vague de ventes d'actions du fabricant américain de puces bouleversant le haut du classement dans un contexte de méfiance des investisseurs envers le secteur de l'IA.
Le groupe, qui chute de près de 7% vendredi, est désormais valorisé à environ 3.400 milliards de dollars et s'apprête à enregistrer une septième semaine consécutive de pertes, sa plus longue série de pertes depuis 2008.
Il était pourtant devenu la première entreprise cotée au monde à atteindre une capitalisation de 4.000 milliards de dollars en juillet 2025, s'imposant parmi les noms les plus recherchés de Wall Street et comme une référence incontournable dans le domaine de l'IA.
Le vent a tourné, et le premier rapport trimestriel de Nvidia depuis le scandale d'espionnage qui a entraîné la démission de son directeur général vedette la semaine dernière n'a pas réussi à dissiper les inquiétudes des investisseurs quant à la direction de l'entreprise et à la viabilité des dépenses dans l'IA.
Apple, considérée comme moins exposée au secteur de l'IA, reste largement en tête du classement avec une capitalisation boursière de 5.080 milliards de dollars. Microsoft occupe la deuxième place avec 3.720 milliards de dollars, suivi par Alphabet avec 3.440 milliards de dollars, selon les données de LSEG.
Les actions liées à l'IA souffrent à nouveau vendredi sur les marchés mondiaux, tant en Europe qu'aux États-Unis. Le Nasdaq Composite de New York abandonne 2,6% vers 15h48 GMT et l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie plonge de 7,4%.
Anthropic n'est pas épargné non plus : alors que son introduction en Bourse record a suscité un énorme engouement jeudi, le titre recule vendredi de plus de 11% à 85,75 dollars.
(Rédigé par Diana Mandia, avec Medha Singh à Bangalore, édité par Benoit Van Overstraeten)
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