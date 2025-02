Nvidia, Paramount, Salesforce...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Beyond Meat

Les ventes nettes de Beyond Meat en 2024 se sont élevées à 326,5 millions de dollars, soit une baisse de 4,9%. La perte nette s'est élevée à 160,3 millions de dollars, soit 2,43 dollars par action ordinaire, contre une perte nette de 338,1 millions de dollars, soit 5,26 dollars par action ordinaire en 2023. Sa marge brute ressort à 12,8% contre -24,1 % en 2023. Le producteur américain de substituts de viande affiche une perte opérationnelle de 101,7 millions de dollars contre une perte de 269,2 millions de dollars en 2023.

Dr Pepper Snap

Keurig Dr Pepper (KDP) a annoncé la vente d'une part de ses actions ordinaires par son principal investisseur JAB Holding Company s.a.r.l. (société de banque d'investissement) à un prix public de 32,80 dollars par action. JAB prévoit de vendre 73 millions d'actions Keurig Dr Pepper via une offre publique enregistrée. JAB a également accordé au preneur ferme une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 10,95 millions d'actions supplémentaires. À l'issue de l'offre, JAB détiendra environ 10,7% des actions ordinaires en circulation de KDP.

Ebay

eBay a dévoilé des objectifs de revenus inférieurs au consensus. Au quatrième trimestre, le numéro un mondial des enchères a enregistré un bénéfice net en repli de 7% à 680 millions de dollars, soit 1,40 dollar par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,25 dollar, soit 5 cents de mieux qu'anticipé. Les revenus ont augmenté de 1% à 2,58 milliards de dollars, dépassant légèrement le consensus de 2,57 milliards de dollars. Ils sont aussi en progression de 1% à taux de change constants.

Moderna

Moderna est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après que Bloomberg a affirmé que l'administration Trump avait décidé de réexaminer un contrat de 590 millions de dollars attribué au groupe en janvier pour le développement de son vaccin contre la grippe aviaire. Selon Bloomberg cet examen s'inscrit dans le cadre d'une initiative gouvernementale visant à examiner les dépenses consacrées aux vaccins à base d'ARN messager. Le financement a été accordé par l'équipe du démocrate Joe Biden dans ses derniers jours de présence à la Maison Banche.

Nvidia

Nvidia a présenté hier soir des résultats meilleurs que prévu, mais pas aussi largement que lors des trimestres précédents. La prévision de marge brute a par ailleurs déçu. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle a vu son bénéfice net s'envoler de 80% à 22,09 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 89 cents, dépassant les attentes à 5 cents. Ses revenus ont bondi de 78% à 39,33 milliards de dollars, en ligne avec les attentes.

Paramount

Paramount Global, dont l'action fléchit de près de 2% en avant-Bourse, a publié une perte ajustée des opérations poursuivies de 11 cents au titre de son dernier trimestre 2024, contre un bénéfice par action de 4 cents un an plus tôt et un consensus de 12 cents. La firme américaine a dégagé un chiffre d'affaires inférieur au consensus : 7,98 milliards de dollars (+5%) contre 8,10 milliards attendus. Cette performance reflète le déclin continu de son activité de télévision par câble compensant la croissance plus forte que prévu du nombre d'abonnés à Paramount+.

Salesforce

Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, Salesforce, devrait ouvrir en baisse en raison des perspectives décevantes. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, de l'exercice 2025, la firme américaine a généré un bénéfice net de 1,71 milliard de dollars, soit 1,75 dollar par action contre respectivement 1,45 milliard de dollars, soit 1,47 dollar, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,78 dollars contre un consensus de 2,60 dollars. Les revenus ont progressé de 8% à 10 milliards de dollars contre 10,02 milliards attendus.

Viatris

Viatris est attendu en baisse de plus de 15% en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats. Le fabricant de médicaments génériques prévoit en 2025 un chiffre d'affaires compris entre 13,5 et 14 milliards de dollars, contre un consensus de 14,27 milliards de dollars, avec un bénéfice ajusté situé entre 2,12 et 2,26 dollars par action contre un consensus de 2,59 dollars. Le groupe estime que les interdictions d'importation annoncées par la FDA après l'inspection de son site indien Indore amputeront son chiffre d'affaires total de 2025 de quelque 500 millions de dollars.