Nvidia ouvre une enquête indépendante sur Jensen Huang et d'éventuels risques pour la sécurité nationale

Le conseil d'administration de Nvidia a mandaté le cabinet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pour enquêter sur son directeur général, Jensen Huang, après la révélation d'une liaison avec une femme soupçonnée, selon plusieurs médias, d'entretenir des liens avec les services de renseignement chinois. L'enquête devra déterminer si cette relation a pu exposer des informations confidentielles du fabricant de semi-conducteurs ou compromettre la sécurité nationale américaine.

L'investigation sera conduite par Joon H. Kim, ancien procureur fédéral par intérim à Manhattan, récemment arrivé chez Wachtell Lipton. Selon le New York Times et le Financial Times, les services de renseignement américains auraient surveillé Alice Huang, une dirigeante du secteur technologique ayant entretenu des relations professionnelles avec Megaspeed, un client de Nvidia. Les agences américaines auraient conclu qu'elle transmettait des informations à Pékin, des allégations qui restent à examiner dans le cadre de l'enquête indépendante. Cette affaire intervient alors que Nvidia fait déjà l'objet de critiques et de pressions politiques concernant les ventes de ses processeurs d'intelligence artificielle soumis à des restrictions d'exportation vers la Chine.

Dimanche, Jensen Huang a reconnu cette liaison dans un courriel adressé aux salariés, exprimant ses regrets envers sa famille et réaffirmant son attachement à la sécurité nationale américaine. Nvidia a indiqué que son directeur général entendait poursuivre ses fonctions sans interruption. Le conseil d'administration a précisé ne disposer, à ce stade, d'aucun élément établissant une compromission des secrets de l'entreprise ou de la sécurité nationale. Les conclusions de l'enquête seront particulièrement suivies par les investisseurs, compte tenu du rôle central de Jensen Huang dans la stratégie de Nvidia, devenu un acteur incontournable des infrastructures mondiales d'intelligence artificielle et du financement de nombreuses entreprises du secteur.