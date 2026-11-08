Nvidia ouvre une enquête après un article selon lequel son directeur général Jensen Huang aurait été la cible de services de renseignement étrangers

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Nvidia NVDA.O a annoncé dimanche qu'elle lançait une enquête indépendante à la suite d'un rapport indiquant que son fondateur et directeur général, Jensen Huang, aurait été la cible d'une opération de renseignement étrangère.

Le conseil d'administration de la société n'a aucune raison de croire que la sécurité nationale ou les secrets de Nvidia aient été compromis, a précisé Nvidia.