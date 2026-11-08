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Nvidia ouvre une enquête après un article selon lequel son directeur général Jensen Huang aurait été la cible de services de renseignement étrangers
information fournie par Reuters 08/11/2026 à 21:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O a annoncé dimanche qu'elle lançait une enquête indépendante à la suite d'un rapport indiquant que son fondateur et directeur général, Jensen Huang, aurait été la cible d'une opération de renseignement étrangère.

Le conseil d'administration de la société n'a aucune raison de croire que la sécurité nationale ou les secrets de Nvidia aient été compromis, a précisé Nvidia.

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