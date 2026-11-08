Nvidia ouvre une enquête après la publication d'un article selon lequel son directeur général, Huang, aurait été la cible de services de renseignement étrangers

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(Ajoute des précisions et des éléments de contexte tirés du paragraphe 2)

Nvidia NVDA.O a déclaré dimanche qu’elle lançait une enquête indépendante à la suite d’un article paru dans la presse selon lequel son fondateur et directeur général, Jensen Huang, aurait été la cible d’une opération de renseignement étrangère.

Des législateurs républicains de premier plan à la Chambre des représentants des États-Unis ont demandé à Huang de s'adresser au Congrès ce mois-ci au sujet d'un article du New York Times publié en octobre, alléguant qu' il entretenait des relations étroites avec une femme d'affaires chinoise qui transmettait des informations à Pékin.

La société a déclaré dimanche que, bien que son conseil d’administration n’ait aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de Nvidia aient été compromis, son enquête examinera toutes les informations disponibles.

Huang soutient pleinement cette enquête et s’est engagé à y coopérer, a-t-elle ajouté.

Axios a rapporté dimanche, en citant un projet d’e-mail de Huang adressé à ses employés, que ce dernier avait admis avoir entretenu une relation amoureuse avec une espionne chinoise présumée et assumait l’entière responsabilité de ses actes.

“J’ai été infidèle à ma femme. Mes actes lui ont fait du mal, ainsi qu’à nos enfants. Rien ne peut excuser ce que j’ai fait”, a déclaré Huang dans le brouillon d’e-mail consulté par Reuters.

Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant l’article d’Axios.