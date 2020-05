Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia : nouveau record absolu à 319,6$, 195Mds$ de 'capi' Cercle Finance • 11/05/2020 à 16:24









(CercleFinance.com) - Nvidia (+2,3%) pulvérise un nouveau record absolu à 319,6$ (le précédent zénith des 316,3 du 20 février 2020 est surpassé) et avec 195Mds$ de 'capi', le titre s'apprête à faire son entrée au sein du club très fermé des 20 valeurs à plus de 200Mds$ de capitalisation (au cotés des GAFAM, d'Intel, Exxon, JP-Morgan Berskhire Hattaway...) et passe devant un géant comme Cisco ou Oracle. La dernière oscillation entre 269 et 302$ induit un objectif très conservateur de 333$, mais ce pourrait être beaucoup mieux si l'hypothèse d'un 'M' baissier sous 316 se trouve écarté..

