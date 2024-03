Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: nouveau rebond du titre après l'analyse d'UBS information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 3% à la Bourse de New York profitant de l'analyse positive d'UBS. La valeur a gagné près de 7% sur la semaine après un gain de plus de 19% en un mois (près de 90% depuis le 1er janvier).



UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 1100 $ (contre 800 $) ce qui représente un potentiel de hausse de 20%.



' Nous avons renforcé notre conviction que 2025 sera une année très forte avec une forte croissance. Nous augmentons les estimations et l'objectif de cours à 1 100 $ ' indique UBS.



Pour le 1er trimestre de son exercice 2025, Nvidia table sur un CA de 24 Mds$ (à 2 % près).





