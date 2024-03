Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: nouveau plus haut, le marché toujours plus confiant information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - L'action Nvidia atteint de nouveaux plus hauts historiques jeudi à la Bourse de New York, alors que les analystes continuent de revoir à la hausse leurs objectifs sur le fabricant de puces.



Dans une note diffusée dans la matinée, les équipes de Mizuho Americas indiquent avoir relevé de 850 à 1000 dollars leur cible sur le titre du concepteur de processeurs.



Le bureau d'études explique s'attendre à une poursuite de l'expansion des multiples de valorisation au sein du secteur des semi-conducteurs au vu des nombreux catalyseurs qui se profilent à l'horizon.



Selon ses estimations, ce sont les marchés de la mobilité et des puces de silicium personnalisées pour l'IA qui sont les plus susceptibles de dynamiser l'activité.



Chez Wedbush, Dan Ives souligne lui que pour chaque dollar investi dans les accélérateurs de Nvidia, l'effet multiplicateur pour les entreprises et les particuliers devrait dépasser les dix dollars au cours des prochaines années.



Pour illustrer à quel point la valeur fait désormais l'unanimité chez professionnels, une enquête de BofA a révélé hier que le titre Nvidia était aujourd'hui détenu en portefeuille par 67% des gérants de fonds.



Avec un gain de 3,3%, Nvidia figure de nouveau parmi les plus fortes progressions de l'indice Nasdaq jeudi, avec une capitalisation boursière qui frôle désormais les 2.300 milliard de dollars.





Valeurs associées NVIDIA NASDAQ +3.65%