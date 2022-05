Nvidia: Morgan Stanley reprend à 'pondérer en ligne' information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 16:33

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a repris mardi la couverture du titre Nvidia avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de 217 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier souligne que le fabricant de puces américain reste l'un des acteurs du secteur des semi-conducteurs offrant la plus forte croissance, à la faveur de son portefeuille différencié dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique et de son statut de leader dans les jeux vidéo.



'Ceci dit, nous nous montrons inquiets quant à une éventuelle décélération du marché des jeux et au sujet de la valorisation élevée du titre face à ses pairs, qui placent la barre très haut et pose un risque en termes de multiples', avertit-il dans l'étude.



L'action Nvidia s'inscrit actuellement en repli d'environ 0,5% à la Bourse de New York.