Nvidia met en place un comité chargé du contrôle des exportations alors que l'affaire Huang remet les relations avec la Chine sur le devant de la scène

Nvidia NVDA.O a créé mardi un comité au niveau du conseil d’administration chargé de superviser la sécurité nationale et les contrôles à l’exportation. Il s’agit de sa première mesure importante en matière de gouvernance depuis la démission de son directeur général, Jensen Huang, suite à la révélation de relations extraconjugales qui ont intensifié la surveillance des activités de l’entreprise de puces électroniques en Chine.

Les relations de M. Huang, notamment avec une femme soupçonnée d’espionnage au profit de la Chine, ont soulevé des questions quant à savoir si la supervision de Nvidia avait suivi le rythme de sa croissance rapide et de son importance croissante pour la sécurité nationale américaine. La crise avait fait perdre plus de 400 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l’entreprise à la clôture de lundi.

Le Comité de surveillance de la sécurité nationale et du contrôle des exportations sera présidé par la directrice Suzanne Nora Johnson, ancienne vice-présidente de Goldman Sachs, a indiqué Nvidia. Les administrateurs Stephen Neal, ancien directeur général du cabinet d’avocats Cooley, et John Dabiri, professeur au Caltech, siégeront également au sein de ce comité.

Le président américain Donald Trump a salué cette initiative, qualifiant le lancement d’une initiative en matière de sécurité nationale de bonne idée .

RAFFERMISSEMENT DES RESTRICTIONS SUR LES PUCES CHINOISES

La création de ce comité intervient au lendemain de l’annonce par l’administration Trump de son intention de restreindre davantage l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe produites par des entreprises telles que Nvidia, alors que Donald Trump s’apprêtait à se rendre en Chine pour s’entretenir avec le président Xi Jinping.

Depuis des années, Washington cherche à limiter l’accès de Pékin aux processeurs les plus avancés de Nvidia, plaçant ainsi les activités de l’entreprise en Chine au cœur des tensions liées à la sécurité nationale, au commerce et au leadership technologique américain.

Les entreprises chinoises ont toutefois trouvé à plusieurs reprises des moyens de contourner ces restrictions , tandis que M. Huang avait plaidé en faveur d’une augmentation des exportations de puces vers la Chine.

Les autorités américaines avaient exprimé leurs inquiétudes concernant la relation de M. Huang avec Alice Huang, ancienne cadre supérieure et actionnaire majoritaire de la société de cloud computing Megaspeed , basée à Singapour, que les services de renseignement américains soupçonnent d’entretenir des liens avec les services de renseignement chinois.

Megaspeed fait l’objet d’une enquête concernant le détournement éventuel de puces Nvidia soumises à des restrictions vers la Chine et d’éventuelles violations des contrôles à l’exportation. L’entreprise a nié toute malversation.

Nvidia a déclaré que ce nouveau comité supervisera ses programmes de sécurité nationale et de conformité au commerce international et collaborera avec des experts indépendants en droit, en sécurité nationale et en conformité commerciale.

L’équipe chargée de la sécurité nationale et celle chargée de la conformité commerciale internationale de l’entreprise rendront compte au comité, tandis que la directrice générale par intérim, Colette Kress, supervisera les opérations quotidiennes. Le comité prévoit de se réunir au moins une fois par trimestre, notamment avec la direction et lors de séances à huis clos.

Selon sa circulaire de sollicitation de procurations pour 2026, Nvidia ne disposait pas de responsable de la conformité.

On ignore pour l’instant si ce comité a été créé en réponse aux révélations concernant les affaires de M. Huang. Nvidia n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.

SÉCURITÉ ET CONTRÔLES À L’EXPORTATION SOUS LA SURVEILLANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Alors que les grandes entreprises technologiques, notamment Alphabet, Apple, Meta et Microsoft, disposent de comités du conseil d’administration chargés de superviser des domaines tels que la conformité réglementaire, la cybersécurité, la protection de la vie privée et la stratégie, le nouveau comité de Nvidia a un mandat plus restreint, axé sur la sécurité nationale et les contrôles à l’exportation, une structure plus couramment associée aux entreprises du secteur aérospatial et de la défense .

“Nous nous engageons à travailler de manière constructive avec nos partenaires gouvernementaux et industriels pour contribuer à établir et à faire progresser un cadre solide qui utilise tous les outils à notre disposition pour préserver la sécurité nationale tout en soutenant la poursuite de l’innovation technologique”, a déclaré Harvey Jones, président du conseil d’administration de Nvidia.

Nvidia a également averti ces derniers mois les acheteurs de puces que le projet de loi américain Remote Access Security Act pourrait exposer l’entreprise et ses clients à des risques juridiques en renforçant la surveillance exercée par Washington sur l’accès des entreprises chinoises aux puces d’IA via des services cloud , a rapporté mardi la chaîne CNBC.

La fille de M. Huang, Madison Huang, qui occupe le poste de directrice principale du marketing produit chez Nvidia, a été étroitement impliquée dans l’élaboration de la défense publique des liens de l’entreprise avec Megaspeed, a rapporté mardi le Financial Times. Elle n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La société doit publier ses résultats du troisième trimestre après la clôture du marché mardi.