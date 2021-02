NVIDIA : les produits pour les centres de données soutiennent les profits

(AOF) - Nvidia a présenté des résultats et des prévisions meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, le spécialiste des processeurs et cartes graphiques a vu son bénéfice net bondir de 53% à 1,46 milliard de dollars, soit 2,31 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3,10 dollars, soit 29 cents de mieux que le consensus FactSet. Les revenus ont bondi de 61% à 5 milliards de dollars, dépassant les attentes : 4,82 milliards de dollars.

Ses produits pour les centres de données ont représenté un chiffre d'affaires de 1,90 milliard de dollars, en progression de 97% ! Le marché anticipait 1,85 milliard. Les revenus des produits dédiés aux jeux ont progressé de 10% à 2,50 milliards de dollars alors que le marché visait 2,39 milliards de dollars.

"Le quatrième trimestre a été un autre trimestre record, couronnant une année exceptionnelle pour les plates-formes informatiques de Nvidia ", a déclaré Jensen Huang, fondateur et Directeur générale du groupe. "Notre travail de pionnier dans 'l'informatique accélérée' a permis au jeu de devenir le divertissement le plus populaire au monde, au supercalculateur de se démocratiser pour tous les chercheurs, et à l'intelligence artificielle d'émerger comme la force la plus importante de la technologie".

Sur le trimestre en cours, Nvidia cible en moyenne des revenus de 5,3 milliards de dollars, plus ou moins 2%. Le groupe dépasse là aussi les attentes de Wall Street de 4,49 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Optimisme pour le secteur

Les ventes sur trois mois (de septembre à novembre) ont augmenté de 8,3% au niveau mondial par rapport aux trois mois précédents (de juin à août). En Europe, la progression est même supérieure (de 13,8%).

En dépit de la pandémie et d'autres facteurs macroéconomiques, les experts prédisent en 2020 des ventes annuelles bien supérieures à celles de 2019.

Sur ce secteur en croissance, l'Europe cherche à renforcer ses positions. Elle ne détient que 10% du marché mondial, évalué à 440 milliards d'euros. Par ailleurs elle est de plus en plus dépendante d'importations en provenance des États-Unis ou de pays asiatiques. Treize Etats de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, se sont récemment alliés pour investir en commun et ainsi renforcer la capacité de l'Europe à développer les processeurs et semi-conducteurs de prochaine génération.

Forte croissance prévue

Le marché mondial des PC devrait enregistrer une croissance de 35% au quatrième trimestre 2020 pouratteindre 143 millions d'unités,d'après le cabinet d'études Canalys.Au final le total des ventes de PC sur l'année 2020 devrait se situer à 458 millions d'unités, après un bond de 17%.La croissance devrait s'élever à1,4 % en 2021.

Au-delà de l'impact positif de la crise sanitaire, le secteur bénéficie de facteurs structurels qui devraient porter la croissance en 2021 et au-delà : le développement du travail à distance, l'apprentissage numérique et les nouveaux modes d'utilisation.