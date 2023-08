Nvidia: les conseils des brokers après les résultats information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 15:18

(CercleFinance.com) - Le titre Nvidia a gagné près de 9% en une semaine à New York et près de 220% depuis le début de l'année.



Dans ce contexte, et au lendemain de la publication par le concepteur de puces de résultats qui 'ont une nouvelle fois fait exploser les attentes des investisseurs', Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Nvidia et remonte son objectif de cours de 490 à 600 dollars,



'Non seulement ses résultats ont substantiellement battu le consensus, mais ses prévisions impliquent une croissance des revenus de centres de données au troisième trimestre plus rapide que ce qu'anticipaient les projections les plus ambitieuses', souligne le broker.



Même avec des hypothèses de croissance qu'il qualifie de 'conservatrices', Wedbush indique que ses estimations s'accroissent encore substantiellement, avec un BPA estimé pour l'exercice 2026 qu'il remonte ainsi d'environ 40% à 17,14 dollars.



Même son de cloche du côté de chez Jefferies qui confirme sa note d'achat sur le titre Nvidia, avec un objectif de cours relevé de 500 à 610 dollars.



L'analyste rapporte que Nvidia a enregistré un 2e trimestre consécutif de hausse significative de ses résultats, donnant le sentiment que la société pourrait devenir un écosystème dominant, à l'heure ou l'informatique évolue vers l'ère des processeurs.



Il y a trois mois, le BPA avait déjà dépassé de 30% les attentes. Nvidia a encore fait mieux en dépassant cette fois-ci les prévisions du consensus de 38%.



Dans ce contexte, Jefferies anticipe désormais un BPA de 23$ pour 2026, contre 17$ précédemment et précise que ce relèvement pourrait même être conservateur, au regard de ses analyses sur les actions.



Enfin, Wells Fargo réaffirme également son conseil 'surpondérer' sur Nvidia avec un objectif de cours porté de 500 à 600 dollars.



Le broker précise que son nouvel objectif de cours de 600 dollars représente 37 fois son estimation de BPA pour l'année 2025, relevée à 16,20 dollars contre 12,60 dollars en estimation précédente.



'Malgré une barre très haute, nous considérons que l'expansion de l'offre pour centres de données et les commentaires sur la visibilité de Nvidia sont incrémentalement positifs', affirme Wells Fargo dans le résumé de sa note.