Nvidia: les conseils de deux spécialistes sur la valeur information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 17:20

(CercleFinance.com) - Nvidia gagne actuellement un peu plus de 2% au Nasdaq, une progression qui ne doit pas faire oublier le recul du titre de 5% en données hebdomadaires et de près de 40% depuis le début de l'année.



Au lendemain de la publication des résultats trimestriels de Nvidia, fournisseur de processeurs graphiques programmables, Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre, tout en abaissant drastiquement son objectif de cours, de 370 à 280 dollars.



'Nous sommes acheteurs de Nvidia après sa troisième réduction d'objectifs en trois mois, jugeant que la sous-performance de 40% entre son pic et son creux et la compression de 35% du P/E par rapport au SPX intègrent les mauvaises nouvelles', affirme le broker.



De son côté, Wedbush maintient sa position 'neutre' sur Nvidia tout en ajustant son objectif de cours de 190 à 160 dollars, notant que 'le titre se traite globalement en ligne avec ses multiples historiques' et au vu d'une question finale non résolue.



'Nous pensons qu'il reste obscur de savoir comment les revenus de data centers de Nvidia progresserons sur le terme intermédiaire, même compte tenu de catalyseurs produits tels que Hopper et Grace', indique le broker.