Nvidia: les analystes saluent unanimement les résultats

(CercleFinance.com) - En dépit d'un accueil plutôt frileux en Bourse, les analystes de Wall Street saluaient unanimement la publication trimestrielle de Nvidia, qui s'est soldée par des résultats meilleurs que prévu et des prévisions supérieures aux attentes.



Le fabricant de puces a fait état, hier soir, de chiffres au-dessus du consensus à la faveur de la vigueur de ses ventes dans des métiers tels que les centres de données, les jeux vidéo ou les outils de visualisation pour les professionnels.



'Nous aimons les opportunités de développement que Nvidia offre et envisageons un avenir radieux pendant longtemps pour la société', réagissent ce matin les équipes de Wedbush Securities.



Dans sa note, le bureau d'études dit maintenir son opinion 'surperformance' sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 600 dollars.



Les analystes de New Street Research, eux aussi à l'achat sur la valeur, saluent quant à eux des perspectives qui s'améliorent à horizon 2025 et fixent leur objectif à 700 dollars.



Wells Fargo reste de son côté à 'surperformance', mais relève sa cible de 600 à 675 dollars, notant que le groupe s'attend à une baisse 'significative' de ses ventes en Chine sur le trimestre en cours, mais que ce manque à gagner devrait être plus que compensé par le dynamisme d'autres zones géographiques.



Chez Mizuho, on souligne que le fabricant de processeurs a indiqué prévoir un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars sur le trimestre qui se clôturera en janvier, contre un consensus qui s'établissait à 17,9 milliards.



L'intermédiaire, qui fait du titre sa 'valeur préférée' (top pick) au sein du secteur, rehausse son objectif de 590 à 625 dollars, rappelant que les dépenses liées à l'IA devraient être multipliées par dix à horizon 2027.



Sur les 38 analystes suivant la valeur, 37 sont actuellement positionnés à l'achat sur le titre, tandis qu'un seul affiche une recommandation 'conserver'.



Après avoir gagné plus de 240% depuis le début de l'année, le titre était victime de quelques prises de bénéfices mercredi matin à Wall Street et cédait autour de 3,5% en fin de matinée.



'Certains s'interrogent aussi sur la pérennité de tels niveaux de croissance', observe un fin connaisseur du dossier.





