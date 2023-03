Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia: les analystes saluent la conférence GTC 2023 information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 17:05









(CercleFinance.com) - Le titre Nvidia grimpe de nouveau ce mercredi à la Bourse de New York dans la foulée de la conférence pour les développeurs organisée par le fabricant de processeurs graphiques, très bien accueillie par le marché.



A 11h50, l'action du groupe de Santa Clara (Californie) bondit de 3,5%, alors que le Nasdaq ne prend que 0,2% au même moment, ce qui porte à plus de 11% ses gains en seulement cinq séances.



L'action est toujours très recherchée alors que plusieurs analystes saluent dans leur note les annonces faites par l'entreprise à l'occasion de la conférence 'GTC 2023' consacrée en grande partie à l'IA, au calcul accéléré et au métavers.



Dans une étude diffusée dans la matinée, les équipes de Bank of America réitèrent leur recommandation d'achat sur la valeur, tout en relevant leur objectif de cours à 310 dollars.



Les professionnels mettent en évidence le statut de 'leader' en devenir de Nvidia sur le marché naissant de l'intelligence artificielle, où l'entreprise dispose selon eux d'une gamme complète de solutions (puces, logiciels, architectures, services et développeurs).



Les analystes de Mizuho, eux aussi à l'achat, rehaussent quant à eux leur cible de 230 à 290 dollars tout en faisant de l'action leur 'valeur préférée' en dépit de la hausse de 78% qu'elle affiche déjà depuis le début de l'année.



De leur côté, ceux de Wells Fargo relèvent leur objectif de 275 à 320 dollars, tout en maintenant leur conseil 'surpondérer' sur le titre.





