Nvidia: le titre surperforme, UBS se montre optimiste

information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le titre Nvidia fait mieux que le marché boursier américain mardi matin, à la faveur d'une note favorable d'UBS qui relève son objectif de cours à un peu plus d'une semaine de la publication trimestrielle du fabricant de puces.



L'action du spécialiste des processeurs graphiques progresse de 0,8% une heure après l'ouverture, alors que l'indice Nasdaq Composite perd environ 1,3% au même moment.



Les analystes d'UBS, à l'achat sur le titre, ont relevé de 580 à 850 dollars leur objectif sur le titre, s'attendant à ce que le groupe dépasse largement les attentes du marché et relève ses objectifs la semaine prochaine.



Le bureau d'études, qui souligne que la taille du marché auquel s'adresse l'entreprise ne cesse de s'accroître, dit ne plus s'attendre à ce que les résultats du groupe touchent un pic avant 2026.



Avec sa hausse d'aujourd'hui, Nvidia ravit à Amazon la place de quatrième plus grosse capitalisation boursière mondiale, avec une valorisation de presque 1.800 milliard de dollars.



Nvidia doit publier les résultats de son quatrième trimestre fiscal le mercredi 21 février après la clôture de Wall Street.





Valeurs associées NVIDIA NASDAQ +1.02%