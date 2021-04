Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia : le titre bien orienté après la conférence GTC Cercle Finance • 13/04/2021 à 16:15









(CercleFinance.com) - L'action Nvidia s'inscrit en hausse ce mardi à la Bourse de New York alors que le fabricant américain de cartes graphiques a donné hier le coup d'envoi de sa conférence GTC. Cet événement d'une semaine a débuté par une 'keynote' très attendue de Jensen Huang, le PDG et fondateur du groupe de Santa Clara, marquée par une pléthore de présentations dans le calcul accéléré, de services de santé, de mise en réseau intelligente et de développement de jeux vidéo. L'annonce la plus significative demeure néanmoins l'officialisation du lancement, courant 2023, d'un nouveau processeur central baptisé 'Grace' développé à partir du savoir-faire du groupe dans l'intelligence artificielle et destiné au segment des super-ordinateurs. Nvidia vient ainsi chasser sur les terres des deux géants actuels de l'industrie des microprocesseurs, AMD et surtout Intel, qui abandonnait plus de 0,8% en Bourse suite à cette annonce. Le titre Nvidia progressait, lui, de 2,3% dans le sillage de la conférence, un gain semble justifié au vu de l'optimisme affiché par le groupe californien. Nvidia a en effet déclaré hier que son activité sur le trimestre en cours était supérieure aux prévisions qu'il avait pu fournir au mois de février. Problème, après un gain de 16% depuis le début de l'année et de 125% sur un an, le titre n'est plus vraiment bon marché, font valoir les analystes.

Valeurs associées NVIDIA NASDAQ +1.76%