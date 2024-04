Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: le rachat de l'israélien Run:ai est officialisé information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Nvidia a officialisé mercredi le rachat de la start-up israélienne Run:ai, avec laquelle le fabricant de puces collaborait depuis 2020.



Dans un communiqué, le groupe américain indique avoir trouvé un accord en vue de l'acquisition de cette société spécialisée dans l'orchestration de calcul pour les charges de travail liées à l'IA, confirmant ainsi des rumeurs qui circulaient sur les marchés depuis plusieurs semaines.



Nvidia explique que l'opération va lui permettre de proposer à ses clients des services optimisant leurs ressources dans l'IA, aujourd'hui souvent disséminées entre serveurs 'cloud', réseaux 'edge' et centres de données.



Run:ai, poursuit-il, donne la possibilité aux entreprises de gérer leurs infrastructures IA via la planification des systèmes de filtrage de l'information, des moteurs de recherche et d'autres tâches.



D'après Christopher Dembik, analyste chez Pictet AM, l'opération va permettre à Nvidia d'ajouter une nouvelle brique à son architecture déjà incontournable dans l'IA.



L'objectif, selon lui, est de réussir avec le rachat de cette plateforme IA 'accessible à tous' ce qu'a réalisé Microsoft avec Windows, non pas dans le domaine de l'informatique mais dans celui de l'IA.



'Si le rachat aboutit (...) le champ des possibles pour Nvidia va être infini', explique Christopher Dembik.



'Les coûts liés à l'utilisation du cloud et de l'IA sont énormes pour la plupart des entreprises. Grâce à une telle plateforme, même les plus petites entreprises pourront y avoir accès', ajoute-t-il.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés, mais des sources de marché évoquaient une opération dont le montant se situe probablement autour d'un milliard de dollars.



Cotée à la Bourse de New York, l'action Nvidia gagnait 0,6% mercredi matin suite à cette annonce.





