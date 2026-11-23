En l'espace de quelques jours seulement, Nvidia a traversé une crise majeure, marquée par une lourde polémique autour de Jensen Huang, sa démission immédiate, la publication de ses résultats trimestriels et, finalement, le retour de son dirigeant historique. A l'issue de plusieurs échanges avec l'ancien PDG, le conseil d'administration a voté à l'unanimité en faveur de sa réintégration.

Ce lundi, Nvidia a annoncé le retour de Jensen Huang au poste de PDG. Pour rappel, le directeur général et cofondateur du groupe avait présenté sa démission à la suite de révélations concernant ses relations extraconjugales avec une subordonnée, mais aussi avec Alice Huang, ancienne dirigeante de l'entreprise singapourienne Megaspeed, soupçonnée d'entretenir des liens avec Pékin. Depuis son départ, plusieurs noms circulaient pour lui succéder, mais le conseil d'administration a finalement tranché à l'unanimité en faveur de son retour. L'annonce provoque une envolée du secteur technologique ( 7% pour le Nasdaq 100) et un mouvement historique sur le titre Nvidia, qui bondit de 32%, regagne près de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et redevient la deuxième plus grande entreprise cotée au monde.

Le conseil retourne sa veste (de cuir)

La décision du conseil d'administration constitue une surprise pour de nombreux investisseurs. Son président, Harvey Jones, avait en effet affirmé à plusieurs reprises qu'un retour de Jensen Huang n'était pas envisageable. Plusieurs candidats figuraient parmi les favoris pour lui succéder, notamment Ian Buck, vice-président et directeur général de la division Hyperscale and HPC Computing, à l'origine de la technologie CUDA, mais aussi René Haas, PDG d'Arm. Visiblement, seuls les c... ne changent pas d'avis.

Les appels au retour du dirigeant historique de Nvidia s'étaient multipliés, aussi bien parmi les ingénieurs du groupe que chez les actionnaires. Même le président américain Donald Trump s'était invité dans le débat, affirmant avoir personnellement plaidé en faveur de sa réintégration auprès du conseil d'administration. A l'issue de ce revirement, Harvey Jones conserve la présidence du conseil, tandis que Colette Kress, qui assurait la direction générale par intérim depuis le départ de Jensen Huang le 12 novembre, retrouve ses fonctions de directrice financière.

L'affaire est cependant loin d'être terminée. Nvidia assure que les investigations concernant les liens potentiels de son cofondateur avec la Chine seront menées jusqu'à leur terme. Jensen Huang s'est engagé à coopérer pleinement à ces enquêtes. Le groupe a également constitué un comité indépendant chargé de superviser les risques liés à la sécurité nationale et au contrôle des exportations. Il prévoit par ailleurs de recruter un responsable de la conformité, dans un contexte de surveillance accrue de ses activités et de ses relations internationales.

Mille milliards de raisons de sourire

Le retour en grâce de Jensen Huang offre une véritable bouffée d'oxygène à l'ensemble du secteur technologique, confronté depuis plusieurs semaines à des inquiétudes grandissantes autour de la rentabilité et de la circularité des investissements dans l'intelligence artificielle. A lui seul, ce retournement de situation a contribué à faire regagner plus de 3 000 MdsUSD de capitalisation aux marchés financiers mondiaux, soit l'équivalent de la valeur cumulée de toutes les entreprises françaises cotées ! Dans le sillage de Nvidia, les actions de CoreWeave et Nebius progressent respectivement de 22% et 24%, illustrant l'étroite corrélation entre le géant des semi-conducteurs et ces deux acteurs du neocloud.

Alors que notre stagiaire se demandait récemment "quel pourrait être le catalyseur d'un retour en grâce des semi-conducteurs ?", la question est désormais de savoir si cette dynamique pourra s'inscrire dans la durée pour l'une des entreprises les plus visionnaires de la décennie. Pour rappel, Nvidia doit notamment préparer le lancement de ses prochaines architectures Vera Rubin, Rubin Ultra et Feynman, tout en faisant face à la montée en puissance des accélérateurs développés en interne par les géants de l'intelligence artificielle.