Nvidia-Le départ de Jensen Huang, DG emblématique, plonge le géant des puces dans l’incertitude

Le logo de Nvidia est visible dans les locaux de l'entreprise à Taipei

12 novembre (Reuters) - Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, quitte ses fonctions, privant l'industrie de l'intelligence artificielle (IA) ‌de l'un de ses plus fervents défenseurs et plongeant dans l'incertitude le géant des semi-conducteurs.

La directrice financière du groupe, Colette Kress, assurera l'intérim à la tête de l'entreprise, qui recherche ​un successeur permanent, a annoncé Nvidia jeudi.

Le groupe a également nommé Harvey Jones, ancien directeur général de Synopsys et membre de son conseil d’administration, au poste de président du conseil, une première dans l’histoire de l’entreprise.

Jensen Huang, cofondateur de Nvidia et quatrième actionnaire du groupe avec une participation d’environ 3,61%, quittera également le conseil d’administration.

L’action Nvidia chutait de plus de 13% ​dans les premiers échanges à Wall Street, pesant sur l’ensemble du marché.

La pression s’était accentuée ces derniers jours sur Jensen Huang, 63 ans, marié, après des informations faisant état d’une liaison avec une femme d’affaires chinoise que les autorités américaines ​soupçonnent d’espionnage au profit de Pékin.

Le conseil d’administration de Nvidia s’est réuni mercredi pour examiner ⁠son éventuelle éviction, a dit une personne au fait du dossier, après la publication, plus tôt dans la journée, d’informations selon lesquelles Jensen Huang aurait également entretenu une ‌relation extraconjugale avec une cadre dirigeante du groupe placée sous son autorité.

Le départ de Jensen Huang plonge le groupe, valorisé à 4.000 milliards de dollars, dans l’incertitude et menace de perturber un écosystème de l’IA qu’il a contribué à financer en réinjectant les liquidités croissantes de Nvidia dans ​les fournisseurs de services cloud, les équipementiers et les principaux laboratoires ‌spécialisés dans IA.

"Le risque n'est pas que Nvidia perde soudainement sa feuille de route technologique (...) celle-ci est largement connue pour les ⁠prochaines années. Le risque concerne l’exécution. Jensen a été le chef d'orchestre d'un système extraordinairement complexe", a déclaré Michael Feldman, gérant de portefeuille chez ClearBridge Investments.

Ce départ pourrait également avoir des conséquences importantes sur la politique américaine d'exportation des semi-conducteurs, compte tenu des efforts déployés par Jensen Huang pour préserver l'accès au marché chinois et de ses relations étroites avec le ⁠président américain Donald Trump.

Donald Trump a ‌déclaré dimanche que Jensen Huang avait "fait un travail extraordinaire pour notre pays" et que le patron de Nvidia lui avait affirmé ne pas avoir ⁠su que la femme chinoise avec laquelle il avait eu une liaison était une espionne.

LE STATUT DE ROCK STAR DE JENSEN HUANG

La capacité des puces de Nvidia à effectuer simultanément ‌un grand nombre de calculs en a fait le pétrole du boom de l'IA et un enjeu stratégique dans la course entre les Etats-Unis et la ⁠Chine pour dominer cette technologie. Cette évolution a également propulsé Nvidia au rang de première capitalisation boursière mondiale.

Jensen Huang est ainsi ⁠devenu un dirigeant adulé, pris d’assaut par ‌ses admirateurs à Taïwan et en Corée du Sud. Son influence est telle que la simple mention d'une entreprise par ses soins lors d'un événement peut provoquer des mouvements sur ​son action en Bourse.

Mais son comportement fait l'objet d'un examen de plus en plus attentif ces derniers ‌jours, après des informations faisant état d'une relation avec Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed, une société de services cloud basée à Singapour, que les autorités américaines considèrent comme un agent des services de renseignement ​chinois.

Washington a également ouvert une enquête sur Megaspeed, partenaire cloud officiel de Nvidia bénéficiant d'un accès prioritaire à ses puces, en raison de soupçons selon lesquels la société aurait aidé la Chine à se procurer des semi-conducteurs avancés destinés à l'IA et soumis aux restrictions américaines à l'exportation, selon des informations de presse. Pékin a démenti qu'Alice Huang soit ⁠une espionne.

Plus tôt ce mois-ci, le conseil d'administration de Nvidia a ouvert une enquête, menée par des administrateurs indépendants avec l'assistance de conseils juridiques externes, afin de déterminer si Jensen Huang avait été la cible d'une opération de renseignement étrangère. Le conseil avait alors réaffirmé sa confiance en lui.

La controverse s'est intensifiée mercredi après la publication d'un article du New York Times affirmant que Jensen Huang aurait également entretenu une relation extraconjugale avec Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia chargée des activités dans le secteur de la santé, qui était placée sous son autorité.

(Alexandra Alper, avec Aishwarya Venugopal, Prathik Jayaprakash, Chris Thomas, Tom Westerbrook et Ankur Banerjee; Avec la contribution de Danilo Masoni à Milan ; version française Jean Terzian, Matthieu Huchet et ​Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)