Jensen Huang, cofondateur de Nvidia
17 novembre (Reuters) - Nvidia n'envisage pas de faire revenir le cofondateur Jensen Huang au poste de directeur général, a déclaré mardi le président du conseil d'administration, Harvey Jones, confirmant une information rapportée plus tôt dans la journée par Reuters.
Ces commentaires ont été effectués lors d'une conférence téléphonique à l'occasion de la publication des résultats trimestriels du géant technologique.
De multiples voix se sont élevées pour appeler au retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, qu'il a cofondé dans les années 1990 et dont il a démissionné jeudi dernier en raison de scandales liés à des liaisons extraconjugales - dont une avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionner pour Pékin.
Harvey Jones, qui a fait mention mardi de Jensen Huang dès l'entame de la conférence téléphonique, a ajouté qu'il ne répondrait à aucune question sur le sujet.
Les investisseurs scrutent de quelconques indices sur l'avenir et la stratégie de Nvidia, qui a investi sous la houlette de Jensen Huang des milliards de dollars dans des fournisseurs de services "cloud", des sous-traitants et des startups d'IA.
Colette Kress, la directrice financière du groupe, décrite comme une "pragmatique" au rôle récurrent de contre-poids face aux ambitions risquées de Jensen Huang, a été chargée d'assurer l'intérim à la direction de Nvidia.
La firme Heidrick & Struggles a été recrutée par Nvidia pour l'aider à trouver son futur patron, a dit mardi Harvey Jones.
Jensen Huang a déclaré dans la journée être disposé à reprendre son poste.
(Anhata Rooprai à Bangalore, Max A. Cherney à San Francisco; version française Jean Terzian)
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