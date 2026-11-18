Jensen Huang, cofondateur de Nvidia

17 novembre (Reuters) - Nvidia n'envisage pas de ‌faire revenir le cofondateur Jensen Huang au poste de directeur ​général, a déclaré mardi le président du conseil d'administration, Harvey Jones, confirmant une information rapportée plus tôt dans la journée par ​Reuters.

Ces commentaires ont été effectués lors d'une conférence téléphonique à l'occasion de la ​publication des résultats trimestriels du géant ⁠technologique.

De multiples voix se sont élevées pour appeler au ‌retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, qu'il a cofondé dans les années 1990 et ​dont il a ‌démissionné jeudi dernier en raison de scandales liés ⁠à des liaisons extraconjugales - dont une avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionner pour Pékin.

Harvey Jones, qui a fait mention mardi ⁠de Jensen Huang ‌dès l'entame de la conférence téléphonique, a ajouté ⁠qu'il ne répondrait à aucune question sur le sujet.

Les ‌investisseurs scrutent de quelconques indices sur l'avenir et la ⁠stratégie de Nvidia, qui a investi sous la ⁠houlette de Jensen ‌Huang des milliards de dollars dans des fournisseurs de services "cloud", ​des sous-traitants et des startups ‌d'IA.

Colette Kress, la directrice financière du groupe, décrite comme une "pragmatique" au rôle récurrent de ​contre-poids face aux ambitions risquées de Jensen Huang, a été chargée d'assurer l'intérim à la direction de Nvidia.

La ⁠firme Heidrick & Struggles a été recrutée par Nvidia pour l'aider à trouver son futur patron, a dit mardi Harvey Jones.

Jensen Huang a déclaré dans la journée être disposé à reprendre son poste.

(Anhata Rooprai à Bangalore, Max A. Cherney à San Francisco; version ​française Jean Terzian)