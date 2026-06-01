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Nvidia lance une puce pour PC afin d'intégrer l'IA directement dans les ordinateurs personnels
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 09:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La nouvelle puce RTX Spark intègre directement des capacités d'IA dans les PC

* Vera et RTX Spark montrent que Nvidia se concentre de plus en plus sur les PC et les processeurs

(Mises à jour concernant la nouvelle puce IA pour PC, le contexte et les commentaires des analystes aux paragraphes 1 à 6) par Max A. Cherney et Wen-Yee Lee

Nvidia NVDA.O a dévoilé lundi une nouvelle puce qui intègre directement des capacités d'IA dans les ordinateurs portables et de bureau. Elle sera commercialisée cet automne et, selon les experts, devrait révolutionner la manière dont les utilisateurs interagissent avec l'IA.

Jensen Huang, directeur général de Nvidia, actuellement à Taïwan pour la conférence Computex, a déclaré que la puce RTX Spark pour PC s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints de Nvidia et de Microsoft MSFT.O visant à "réinventer le PC" pour l'ère de l'IA, après trois ans de collaboration entre les deux entreprises.

La puce est conçue pour exécuter des agents IA en local plutôt que de s’appuyer uniquement sur le cloud computing. M. Huang a précisé qu’elle avait été développée avec la société taïwanaise MediaTek 2454.TW pour la puce RTX Spark pour PC.

"La RTX Spark vise à transformer le PC traditionnel centré sur les applications en un véritable ordinateur personnel doté d’une IA agentique, qui finira par être présent dans tous les foyers dans les années à venir, à mesure que les agents d’IA en périphérie privée deviendront essentiels", a déclaré Neil Shah, cofondateur de Counterpoint Research.

"Ce sera le moment "RTX Spark" pour le segment de l’informatique personnelle, à l’instar de ce qu’ont été l’iPhone, ChatGPT ou DeepSeek."

La nouvelle puce et l’unité centrale de traitement Vera de Nvidia soulignent l’intérêt croissant de l’entreprise pour les produits PC et CPU, M. Huang ayant consacré une grande partie de son discours d’ouverture à mettre en avant la puce pour PC RTX Spark et le processeur Vera.

Le processeur Vera est conçu pour les agents IA et compte parmi ses premiers utilisateurs OpenAI, Anthropic et SpaceX, selon le patron de cette entreprise de puces électroniques évaluée à 5 000 milliards de dollars.

M. Huang s'est exprimé et a fait sa présentation en amont du Computex, où se réunissent les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales.

Lors d'une conférence sur les résultats financiers en mai, M. Huang a déclaré que les nouveaux processeurs centraux Vera de Nvidia lui ouvraient l'accès à un nouveau marché de 200 milliards de dollars.

"Ce processeur Vera va être notre nouveau moteur de croissance majeur", a déclaré M. Huang lors d’un long discours présentant les derniers produits d’IA de Nvidia et soulignant le rôle central de l’île dans l’industrie technologique mondiale.

M. Huang a qualifié de "pure absurdité" les craintes selon lesquelles l'IA réduirait la demande en ingénieurs logiciels, arguant au contraire que cette technologie stimulerait l'embauche en rendant les travailleurs plus productifs.

"C'est la promesse de l'IA. Le nombre d'ingénieurs, notamment d'ingénieurs logiciels, est en réalité en augmentation. On entend dire que l'IA réduit le nombre d'emplois – c'est une absurdité totale. Elle entraîne au contraire l'embauche d'un plus grand nombre d'ingénieurs logiciels."

M. Huang, né à Tainan, une ville du sud de Taïwan, a annoncé la semaine dernière son intention d’investir environ 150 milliards de dollars par an à Taïwan, qu’il a qualifiée d’épicentre de la révolution de l’IA.

Ce discours prononcé au Taipei Music Hall intervient environ deux semaines après qu’il a accompagné le président américain Donald Trump lors d’une visite à Pékin, au sein d’une délégation d’entreprises de haut niveau, pour rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping.

Le salon Computex se tiendra du 2 au 5 juin.

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