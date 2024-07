Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nvidia: la simulation par l'IA, prochain point de mire information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 15:56









(CercleFinance.com) - Nvidia a annoncé lundi qu'il prévoyait de mettre l'accent sur ses innovations dans l'IA générative dédiées à la simulation à l'occasion du prochain Siggraph, un événement consacré aux technologies de l'infographie.



Lors du salon, qui se tiendra à Denver du 29 juillet au 1er août, le fabricant de processeurs graphiques compte notamment démontrer comment 'la recherche en simulation améliore les modèles d'IA - et la façon dont les modèles d'IA améliorent la technologie de simulation'.



Au total, ses chercheurs ont prévu de présenter pas moins de 20 publications cette année, non seulement dans le domaine de la simulation, mais aussi dans le graphisme, avec parfois une vitesse de calcul mille fois supérieure à la clé.



Toutes ces avancées doivent soutenir la prochaine génération d'outils destinés aux développeurs et aux entreprises afin de générer des objets et des personnages virtuels complexes, explique Nvidia



Ces progrès doivent également aider les scientifiques à mieux comprendre les phénomènes naturels ou à aider à la formation basée sur la simulation des robots et des véhicules autonomes.



La conférence Siggraph s'ouvrira d'ailleurs par un discours d'ouverture de Jensen Huang, le directeur général de Nvidia.





